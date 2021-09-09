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Минпросвещения определило 17 сентября в школах рабочим днем
Минпросвещения определило 17 сентября в школах рабочим днем - РИА Новости, 09.09.2021
Минпросвещения определило 17 сентября в школах рабочим днем
Школы будут работать 17 сентября, там, где возможно развести потоки школьников и голосующих, пройдут уроки, заведения, где это невозможно, смогут провести... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:50
2021-09-09T15:08
выборы в государственную думу
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
образование - общество
александр бугаев
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Школы будут работать 17 сентября, там, где возможно развести потоки школьников и голосующих, пройдут уроки, заведения, где это невозможно, смогут провести внешкольные занятия, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.Он привёл как пример внешкольных занятий акцию "Вместе всей семьей", в рамках которой у школьников в образовательных целях есть возможность посетить разнообразные производственные площадки.
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выборы в государственную думу, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, образование - общество, александр бугаев, россия
14:50 09.09.2021 (обновлено: 15:08 09.09.2021)
 
Минпросвещения определило 17 сентября в школах рабочим днем

Первый замминистра просвещения Бугаев: 17 сентября в школах будет рабочим днем

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Школы будут работать 17 сентября, там, где возможно развести потоки школьников и голосующих, пройдут уроки, заведения, где это невозможно, смогут провести внешкольные занятия, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.
"Поэтому 17 числа, безусловно, школы будут работать, вопрос формы. Где школы не задействованы для проведения мероприятий, связанных с выборами, безусловно, обычный учебный день. Там, где в школах возможно развести потоки голосующих и обучающихся, то это никоим образом не должно сказываться, где это сделать невозможно - существует огромное количество мероприятий... которые будут организованы (вне школы)", - заявил Бугаев журналистам.
Он привёл как пример внешкольных занятий акцию "Вместе всей семьей", в рамках которой у школьников в образовательных целях есть возможность посетить разнообразные производственные площадки.
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Выборы в Государственную думуМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)ОбществоОбразование - ОбществоАлександр БугаевРоссия
 
 
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