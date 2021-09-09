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Минпросвещения определило 17 сентября в школах рабочим днем
Минпросвещения определило 17 сентября в школах рабочим днем - РИА Новости, 09.09.2021
Минпросвещения определило 17 сентября в школах рабочим днем
Школы будут работать 17 сентября, там, где возможно развести потоки школьников и голосующих, пройдут уроки, заведения, где это невозможно, смогут провести... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:50
2021-09-09T14:50
2021-09-09T15:08
выборы в государственную думу
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
образование - общество
александр бугаев
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Школы будут работать 17 сентября, там, где возможно развести потоки школьников и голосующих, пройдут уроки, заведения, где это невозможно, смогут провести внешкольные занятия, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.Он привёл как пример внешкольных занятий акцию "Вместе всей семьей", в рамках которой у школьников в образовательных целях есть возможность посетить разнообразные производственные площадки.
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выборы в государственную думу, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, образование - общество, александр бугаев, россия
14:50 09.09.2021 (обновлено: 15:08 09.09.2021)
Минпросвещения определило 17 сентября в школах рабочим днем
Первый замминистра просвещения Бугаев: 17 сентября в школах будет рабочим днем