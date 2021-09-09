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Минпросвещения определило 17 сентября в школах рабочим днем

Минпросвещения определило 17 сентября в школах рабочим днем - РИА Новости, 09.09.2021

Минпросвещения определило 17 сентября в школах рабочим днем

Школы будут работать 17 сентября, там, где возможно развести потоки школьников и голосующих, пройдут уроки, заведения, где это невозможно, смогут провести... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:50

2021-09-09T14:50

2021-09-09T15:08

выборы в государственную думу

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

образование - общество

александр бугаев

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Школы будут работать 17 сентября, там, где возможно развести потоки школьников и голосующих, пройдут уроки, заведения, где это невозможно, смогут провести внешкольные занятия, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.Он привёл как пример внешкольных занятий акцию "Вместе всей семьей", в рамках которой у школьников в образовательных целях есть возможность посетить разнообразные производственные площадки.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы в государственную думу, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, образование - общество, александр бугаев, россия