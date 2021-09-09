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В Томске нашли пропавшую 14-летнюю школьницу
В Томске нашли пропавшую 14-летнюю школьницу - РИА Новости, 09.09.2021
В Томске нашли пропавшую 14-летнюю школьницу
Полицейские в Томске нашли пропавшую в минувшую среду 14-летнюю школьницу, в ближайшее время ее передадут законным представителям, сообщает УМВД по Томской... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:58
2021-09-09T14:58
2021-09-09T14:58
происшествия
томская область
пушкин
октябрьский район
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НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Полицейские в Томске нашли пропавшую в минувшую среду 14-летнюю школьницу, в ближайшее время ее передадут законным представителям, сообщает УМВД по Томской области.Ранее в управлении проинформировали, что девочка 2007 года рождения 8 сентября ушла из гимназии №29 в Томске и не вернулась домой."В ходе розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска по улице Пушкина установлено местонахождение несовершеннолетней девочки. Подросток доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска и в ближайшее время будет передан законным представителям", - говорится в сообщении.Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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томская область
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происшествия, томская область, пушкин, октябрьский район
В Томске нашли пропавшую 14-летнюю школьницу
Полицейские в Томске нашли пропавшую в среду 14-летнюю школьницу