https://ria.ru/20210909/shkolnitsa-1749357531.html

В Томске нашли пропавшую 14-летнюю школьницу

В Томске нашли пропавшую 14-летнюю школьницу - РИА Новости, 09.09.2021

В Томске нашли пропавшую 14-летнюю школьницу

Полицейские в Томске нашли пропавшую в минувшую среду 14-летнюю школьницу, в ближайшее время ее передадут законным представителям, сообщает УМВД по Томской... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:58

2021-09-09T14:58

2021-09-09T14:58

происшествия

томская область

пушкин

октябрьский район

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НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Полицейские в Томске нашли пропавшую в минувшую среду 14-летнюю школьницу, в ближайшее время ее передадут законным представителям, сообщает УМВД по Томской области.Ранее в управлении проинформировали, что девочка 2007 года рождения 8 сентября ушла из гимназии №29 в Томске и не вернулась домой."В ходе розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска по улице Пушкина установлено местонахождение несовершеннолетней девочки. Подросток доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска и в ближайшее время будет передан законным представителям", - говорится в сообщении.Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210909/devochki-1749338923.html

томская область

пушкин

октябрьский район

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2021

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происшествия, томская область, пушкин, октябрьский район