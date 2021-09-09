https://ria.ru/20210909/shkolnitsa-1749299513.html

В Томске ищут школьницу, не вернувшуюся домой после уроков

В Томске ищут школьницу, не вернувшуюся домой после уроков - РИА Новости, 09.09.2021

В Томске ищут школьницу, не вернувшуюся домой после уроков

Полицейские в Томске разыскивают 14-летнюю девочку, которая в минувшую среду ушла из гимназии и пропала, сообщает УМВД по Томской области. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:35

2021-09-09T10:35

2021-09-09T10:35

происшествия

томск

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НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Полицейские в Томске разыскивают 14-летнюю девочку, которая в минувшую среду ушла из гимназии и пропала, сообщает УМВД по Томской области."Устанавливается местонахождение Черниковой Александры, 2007 года рождения, которая 8 сентября 2021 года около 13.00 ушла из гимназии №29, расположенной по адресу: улица Новосибирская, дом 39, и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщении.В полиции указывают, что рост девочки около 170 сантиметров. Она худощавого телосложения, глаза карие, волосы покрашены в бордовый цвет с рыжим оттенком.Школьница была одета в темно-синий брючный костюм, черную футболку с рисунком в виде зеленых бананов, черные танкетки на высокой платформе. При ней был черный портфель с белыми надписями.Всех располагающих сведениями о местонахождении несовершеннолетней просят обратиться в полицию.

https://ria.ru/20210909/devochki-1749284152.html

томск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, томск