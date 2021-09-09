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Госдеп заявил, что США не уверены в намерениях Ирана возобновить СВПД
Госдеп заявил, что США не уверены в намерениях Ирана возобновить СВПД - РИА Новости, 09.09.2021
Госдеп заявил, что США не уверены в намерениях Ирана возобновить СВПД
США считают, что в Иране пока не приняли решение по поводу возвращения к переговорам о восстановлении ядерной сделки или отказа от них, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T22:19
2021-09-09T22:19
2021-09-09T22:30
в мире
ядерное оружие
сша
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
париж
москва
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США считают, что в Иране пока не приняли решение по поводу возвращения к переговорам о восстановлении ядерной сделки или отказа от них, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Это решение, которое им необходимо принять, решение, о котором они должны сообщить. Они, насколько я знаю, такого решения не приняли и, конечно, о нем не сообщили", - сказал Прайс журналистам.США призывают Иран к скорейшему возобновлению переговоров в Вене о восстановлении ядерной сделки и предупреждают, что возможности для этого небесконечны.Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли обсудил этот вопрос с замглавой МИД России Сергеем Рябковым в Москве и собирается провести консультации с коллегами в Париже.
https://ria.ru/20210909/svpd-1749400962.html
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в мире, ядерное оружие, сша, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), париж, москва, нед прайс, роберт малли
22:19 09.09.2021 (обновлено: 22:30 09.09.2021)
Госдеп заявил, что США не уверены в намерениях Ирана возобновить СВПД
Пресс-секретарь Госдепа Прайс: Вашингтон не уверен в стремлениях Тегерана возобновить СВПД