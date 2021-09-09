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Нацбанк Афганистана начал замораживать счета бывших министров и чиновников
Нацбанк Афганистана начал замораживать счета бывших министров и чиновников - РИА Новости, 09.09.2021
Нацбанк Афганистана начал замораживать счета бывших министров и чиновников
Национальный банк Афганистана замораживает счета бывших министров, чиновников прошлого правительства и офицеров, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:29
2021-09-09T12:29
2021-09-09T12:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Национальный банк Афганистана замораживает счета бывших министров, чиновников прошлого правительства и офицеров, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*."Национальный банк замораживает счета бывших министров, членов парламента, офицеров и бывших чиновников", - сообщает телеканал.Талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/vyezd-1749291672.html
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в мире, талибан, афганистан
12:29 09.09.2021 (обновлено: 12:37 09.09.2021)
Нацбанк Афганистана начал замораживать счета бывших министров и чиновников
Нацбанк Афганистана начал замораживать счета бывших министров, офицеров и чиновников