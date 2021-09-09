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В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста
В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста - РИА Новости, 09.09.2021
В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста
В Крыму назвали мракобесием намерение Киева объявить о новых ограничениях из-за строительства моста на полуостров. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T06:18
2021-09-09T09:22
оон
краснодарский край
европа
юрий гемпель
крымский мост
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. В Крыму назвали мракобесием намерение Киева объявить о новых ограничениях из-за строительства моста на полуостров.Украинское правительство ранее предложило Совету национальной безопасности ввести на пять лет санкции против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к возведению Крымского моста."Киев не удивляет уже своей изобретательностью. Политика нынешней украинской власти сплошь пропитана безумием &lt;...&gt;, что вызывает лишь сожаление", — сказал РИА Новости глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.По его словам, пока российский Крым развивается, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, киевские власти в злобе и бессилии не оставляют тщетных попыток навредить региону."Все их действия — все равно что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, да толку никакого. Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить", — заключил Гемпель.Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожную часть открыли в мае 2018 года, пассажирское железнодорожное сообщение — в декабре 2019-го, грузовое железнодорожное — в июне 2020-го.
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оон, краснодарский край, европа, юрий гемпель, крымский мост, россия
06:18 09.09.2021 (обновлено: 09:22 09.09.2021)
 
В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста

Юрий Гемпель назвал планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста мракобесием

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. В Крыму назвали мракобесием намерение Киева объявить о новых ограничениях из-за строительства моста на полуостров.
Украинское правительство ранее предложило Совету национальной безопасности ввести на пять лет санкции против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к возведению Крымского моста.
"Киев не удивляет уже своей изобретательностью. Политика нынешней украинской власти сплошь пропитана безумием <...>, что вызывает лишь сожаление", — сказал РИА Новости глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, пока российский Крым развивается, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, киевские власти в злобе и бессилии не оставляют тщетных попыток навредить региону.
"Все их действия — все равно что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, да толку никакого. Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить", — заключил Гемпель.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожную часть открыли в мае 2018 года, пассажирское железнодорожное сообщение — в декабре 2019-го, грузовое железнодорожное — в июне 2020-го.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Вчера, 22:34
Аксенов заявил, что Крым надежно защищен от внешних угроз
 
ООНКраснодарский крайЕвропаЮрий ГемпельКрымский мостРоссия
 
 
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