https://ria.ru/20210909/sanktsii-1749279135.html

В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста

В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста - РИА Новости, 09.09.2021

В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста

В Крыму назвали мракобесием намерение Киева объявить о новых ограничениях из-за строительства моста на полуостров. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T06:18

2021-09-09T06:18

2021-09-09T09:22

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краснодарский край

европа

юрий гемпель

крымский мост

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. В Крыму назвали мракобесием намерение Киева объявить о новых ограничениях из-за строительства моста на полуостров.Украинское правительство ранее предложило Совету национальной безопасности ввести на пять лет санкции против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к возведению Крымского моста."Киев не удивляет уже своей изобретательностью. Политика нынешней украинской власти сплошь пропитана безумием <...>, что вызывает лишь сожаление", — сказал РИА Новости глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.По его словам, пока российский Крым развивается, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, киевские власти в злобе и бессилии не оставляют тщетных попыток навредить региону."Все их действия — все равно что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, да толку никакого. Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить", — заключил Гемпель.Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожную часть открыли в мае 2018 года, пассажирское железнодорожное сообщение — в декабре 2019-го, грузовое железнодорожное — в июне 2020-го.

https://ria.ru/20210908/poluostrov-1749264871.html

краснодарский край

европа

россия

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оон, краснодарский край, европа, юрий гемпель, крымский мост, россия