https://ria.ru/20210909/samsung-1749416164.html
Представлен экран, который можно растянуть
Представлен экран, который можно растянуть - РИА Новости, 09.09.2021
Представлен экран, который можно растянуть
Компания Samsung объявила о создании дисплея, способного растягиваться. Работа новой технологии показана на YouTube. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T19:01
2021-09-09T19:01
2021-09-09T19:01
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гаджеты
samsung
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компания Samsung объявила о создании дисплея, способного растягиваться. Работа новой технологии показана на YouTube.OLED-панель диагональю 13 дюймов может растягивается наружу с помощью специального механизма. Фактически, южнокорейские разработчики добавили еще одно измерение к 2D-поверхности привычного экрана.В Samsung не раскрывают сроков начала поставки подобных экранов на рынок электроники. Возможно, подобные матрицы станут основой для больших видеопанелей ближайшего будущего.Пока технология гибких экранов остается ограниченной и дорогой в использовании — самый доступный смартфон со складывающимся дисплеем обойдется в России в 90 000 рублей.
https://ria.ru/20210901/samsung-1748047302.html
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