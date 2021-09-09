https://ria.ru/20210909/samsung-1749416164.html

Представлен экран, который можно растянуть

Представлен экран, который можно растянуть - РИА Новости, 09.09.2021

Представлен экран, который можно растянуть

Компания Samsung объявила о создании дисплея, способного растягиваться. Работа новой технологии показана на YouTube. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T19:01

2021-09-09T19:01

2021-09-09T19:01

наука

технологии

гаджеты

samsung

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компания Samsung объявила о создании дисплея, способного растягиваться. Работа новой технологии показана на YouTube.OLED-панель диагональю 13 дюймов может растягивается наружу с помощью специального механизма. Фактически, южнокорейские разработчики добавили еще одно измерение к 2D-поверхности привычного экрана.В Samsung не раскрывают сроков начала поставки подобных экранов на рынок электроники. Возможно, подобные матрицы станут основой для больших видеопанелей ближайшего будущего.Пока технология гибких экранов остается ограниченной и дорогой в использовании — самый доступный смартфон со складывающимся дисплеем обойдется в России в 90 000 рублей.

https://ria.ru/20210901/samsung-1748047302.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты, samsung