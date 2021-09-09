https://ria.ru/20210909/samolety-1749433854.html
Россия снимет все ограничения по COVID-19 на авиасообщение с Белоруссией
Россия снимет все ограничения по COVID-19 на авиасообщение с Белоруссией - РИА Новости, 09.09.2021
Россия снимет все ограничения по COVID-19 на авиасообщение с Белоруссией
Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, принятые во время пандемии, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:56
2021-09-09T21:56
2021-09-09T22:13
политика
белоруссия
минск
россия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, принятые во время пандемии, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Отвечая на вопрос, обсуждалось ли с президентом Белоруссии Александром Лукашенко восстановление авиационного сообщения между странами в полноформатном режиме после ковида, Путин уточнил, что на встрече этот вопрос не поднимался."Мы обсуждали это в прошлый раз, в этот раз Александр Григорьевич этого вопроса не поднимал, но Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии, здесь, недалеко от нас, в доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта", - сказал Путин.
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политика, белоруссия, минск, россия, владимир путин, александр лукашенко
21:56 09.09.2021 (обновлено: 22:13 09.09.2021)
Россия снимет все ограничения по COVID-19 на авиасообщение с Белоруссией
Президент Путин: Москва снимет эпидемиологические ограничения на авиасообщение с Минском