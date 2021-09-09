https://ria.ru/20210909/samolet-1749358744.html

Из Афганистана вылетел гражданский рейс с иностранцами, сообщил источник

Из Афганистана вылетел гражданский рейс с иностранцами, сообщил источник - РИА Новости, 09.09.2021

Из Афганистана вылетел гражданский рейс с иностранцами, сообщил источник

Гражданский рейс, на котором находятся иностранцы, вылетел в четверг из Афганистана, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:00

2021-09-09T15:00

2021-09-09T15:13

захват власти в афганистане талибами

афганистан

кабул

в мире

сша

италия

талибан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747736896_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_82dc936d2150f59fa662d4a11dd36b6c.jpg

КАБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Гражданский рейс, на котором находятся иностранцы, вылетел в четверг из Афганистана, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*.При этом источник не уточнил, граждане каких государств находятся на борту.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что талибы позволили около 200 иностранцам, включая американцев, вылететь из Кабула в Катар. Газета Washington Post со ссылкой на дипломатов в Кабуле также написала, что речь идет о 211 афганцах с двойным гражданством, включая около 30 держателей гражданства США, а также граждан Великобритании, Италии, Украины, Нидерландов, Канады и Германии.* Террористическая группировка, запрещенная в России

афганистан

кабул

сша

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, кабул, в мире, сша, италия, талибан, россия