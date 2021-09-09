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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210909/samolet-1749358744.html
Из Афганистана вылетел гражданский рейс с иностранцами, сообщил источник
Из Афганистана вылетел гражданский рейс с иностранцами, сообщил источник - РИА Новости, 09.09.2021
Из Афганистана вылетел гражданский рейс с иностранцами, сообщил источник
Гражданский рейс, на котором находятся иностранцы, вылетел в четверг из Афганистана, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:00
2021-09-09T15:13
захват власти в афганистане талибами
афганистан
кабул
в мире
сша
италия
талибан
россия
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КАБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Гражданский рейс, на котором находятся иностранцы, вылетел в четверг из Афганистана, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*.При этом источник не уточнил, граждане каких государств находятся на борту.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что талибы позволили около 200 иностранцам, включая американцев, вылететь из Кабула в Катар. Газета Washington Post со ссылкой на дипломатов в Кабуле также написала, что речь идет о 211 афганцах с двойным гражданством, включая около 30 держателей гражданства США, а также граждан Великобритании, Италии, Украины, Нидерландов, Канады и Германии.* Террористическая группировка, запрещенная в России
афганистан
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афганистан, кабул, в мире, сша, италия, талибан, россия
15:00 09.09.2021 (обновлено: 15:13 09.09.2021)
 
Из Афганистана вылетел гражданский рейс с иностранцами, сообщил источник

Источник: гражданский рейс, на котором находятся иностранцы, вылетел из Афганистана

© AP Photo / Wali SabawoonМестность вблизи аэропорта в Кабуле
Местность вблизи аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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КАБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Гражданский рейс, на котором находятся иностранцы, вылетел в четверг из Афганистана, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*.
При этом источник не уточнил, граждане каких государств находятся на борту.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что талибы позволили около 200 иностранцам, включая американцев, вылететь из Кабула в Катар. Газета Washington Post со ссылкой на дипломатов в Кабуле также написала, что речь идет о 211 афганцах с двойным гражданством, включая около 30 держателей гражданства США, а также граждан Великобритании, Италии, Украины, Нидерландов, Канады и Германии.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиАфганистанКабулВ миреСШАИталияТалибанРоссия
 
 
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