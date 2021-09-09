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Из Афганистана вылетел гражданский рейс с иностранцами, сообщил источник
Из Афганистана вылетел гражданский рейс с иностранцами, сообщил источник - РИА Новости, 09.09.2021
Из Афганистана вылетел гражданский рейс с иностранцами, сообщил источник
Гражданский рейс, на котором находятся иностранцы, вылетел в четверг из Афганистана, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:00
2021-09-09T15:00
2021-09-09T15:13
захват власти в афганистане талибами
афганистан
кабул
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сша
италия
талибан
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КАБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Гражданский рейс, на котором находятся иностранцы, вылетел в четверг из Афганистана, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*.При этом источник не уточнил, граждане каких государств находятся на борту.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что талибы позволили около 200 иностранцам, включая американцев, вылететь из Кабула в Катар. Газета Washington Post со ссылкой на дипломатов в Кабуле также написала, что речь идет о 211 афганцах с двойным гражданством, включая около 30 держателей гражданства США, а также граждан Великобритании, Италии, Украины, Нидерландов, Канады и Германии.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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афганистан, кабул, в мире, сша, италия, талибан, россия
15:00 09.09.2021 (обновлено: 15:13 09.09.2021)
Из Афганистана вылетел гражданский рейс с иностранцами, сообщил источник
Источник: гражданский рейс, на котором находятся иностранцы, вылетел из Афганистана