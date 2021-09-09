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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210909/samolet-1749333679.html
В аэропорт Кабула прибыл военный самолет для эвакуации иностранцев
В аэропорт Кабула прибыл военный самолет для эвакуации иностранцев - РИА Новости, 09.09.2021
В аэропорт Кабула прибыл военный самолет для эвакуации иностранцев
Военный самолет прибыл из Киргизии в аэропорт Кабула для эвакуации иностранцев, передает корреспондент телеканала Sky News Arabia. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:04
2021-09-09T14:11
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
киргизия
талибан
афганистан
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Военный самолет прибыл из Киргизии в аэропорт Кабула для эвакуации иностранцев, передает корреспондент телеканала Sky News Arabia.Ожидается, что он возьмет на борт около 200 человек.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что "Талибан"* позволит сделать рейс из Кабула в Катар. По ее данным, для вывоза людей собирались использовать пассажирский самолет Boeing 777 компании Qatar Airways.В августе этого года на фоне выхода из региона американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили об окончании двадцатилетней войны.В сентябре они заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций, где сосредоточены силы сопротивления. Новые власти не разрешали людям выезжать за границу до формирования нового правительства. Это произошло накануне — кабмин возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД в предыдущий период правления движения и находящийся под санкциями ООН.*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, кабул (город), киргизия, талибан, афганистан
13:04 09.09.2021 (обновлено: 14:11 09.09.2021)
 
В аэропорт Кабула прибыл военный самолет для эвакуации иностранцев

В аэропорт Кабула прибыл военный самолет из Киргизии для эвакуации иностранцев

© REUTERS / StringerТерминал аэропорта в Кабуле после вывода американских войск
Терминал аэропорта в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Военный самолет прибыл из Киргизии в аэропорт Кабула для эвакуации иностранцев, передает корреспондент телеканала Sky News Arabia.
Ожидается, что он возьмет на борт около 200 человек.
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 12:52Захват власти в Афганистане талибами
В Кремле ответили на вопрос о признании правительства талибов
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что "Талибан"* позволит сделать рейс из Кабула в Катар. По ее данным, для вывоза людей собирались использовать пассажирский самолет Boeing 777 компании Qatar Airways.
В августе этого года на фоне выхода из региона американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили об окончании двадцатилетней войны.
В сентябре они заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций, где сосредоточены силы сопротивления.
Новые власти не разрешали людям выезжать за границу до формирования нового правительства. Это произошло накануне — кабмин возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД в предыдущий период правления движения и находящийся под санкциями ООН.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)КиргизияТалибанАфганистан
 
 
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