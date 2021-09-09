https://ria.ru/20210909/sammit-1749328866.html

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 09.09.2021

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20

Тема участия президента России Владимира Путина в G20 в Италии прорабатывается, глава государства вскоре примет решение, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:44

2021-09-09T12:44

2021-09-09T12:44

политика

италия

рим

владимир путин

дмитрий песков

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502646_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_c18f5714b792f65a906e27c8b5540798.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Тема участия президента России Владимира Путина в G20 в Италии прорабатывается, глава государства вскоре примет решение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Эта тема прорабатывается. В ближайшее время это решение будет принято главой государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Путин принять участие в саммите G20.Ранее Песков сообщил, что если до октября будет потребность для экстраординарного виртуального саммита G20 в Риме, то Путин может принять в нем участие.

https://ria.ru/20210909/sputnik-1749310501.html

италия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, италия, рим, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка