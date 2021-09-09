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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 09.09.2021
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20
Тема участия президента России Владимира Путина в G20 в Италии прорабатывается, глава государства вскоре примет решение, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:44
2021-09-09T12:44
политика
италия
рим
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Тема участия президента России Владимира Путина в G20 в Италии прорабатывается, глава государства вскоре примет решение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Эта тема прорабатывается. В ближайшее время это решение будет принято главой государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Путин принять участие в саммите G20.Ранее Песков сообщил, что если до октября будет потребность для экстраординарного виртуального саммита G20 в Риме, то Путин может принять в нем участие.
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политика, италия, рим, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка
12:44 09.09.2021
 
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20

Пресс-секретарь президента Песков: вопрос участия Путина в саммите G20 прорабатывается

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВывешивание флага России перед саммитом "Группы двадцати"
Вывешивание флага России перед саммитом Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Тема участия президента России Владимира Путина в G20 в Италии прорабатывается, глава государства вскоре примет решение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Эта тема прорабатывается. В ближайшее время это решение будет принято главой государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Путин принять участие в саммите G20.
Ранее Песков сообщил, что если до октября будет потребность для экстраординарного виртуального саммита G20 в Риме, то Путин может принять в нем участие.
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ПолитикаИталияРимВладимир ПутинДмитрий ПесковБольшая двадцатка
 
 
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