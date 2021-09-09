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Источник назвал сообщения СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена фейком
Источник назвал сообщения СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена фейком - РИА Новости, 09.09.2021
Источник назвал сообщения СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена фейком
Информация СМИ о подготовке нового саммита президентов России и США не соответствует действительности, заявил РИА Новости высокопоставленный информированный... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:32
2021-09-09T13:18
в мире
украина
сша
москва
владимир путин
джо байден
страна.ua
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Информация СМИ о подготовке нового саммита президентов России и США не соответствует действительности, заявил РИА Новости высокопоставленный информированный источник, близкий к дипломатическим кругам."Вы что, доверяете украинским информресурсам? Я — нет. Это фейк", — сказал собеседник агентства.Ранее интернет-издание "Страна.ua", попавшее под санкции на Украине, со ссылкой на неназванного представителя американских дипломатического кругов сообщило, что Москва и Вашингтон обсуждают встречу Путина и Байдена в октябре. Лидеры уже встречались в июне в Женеве. По итогам саммита стороны договорились о проведении консультаций по вопросам стратегической стабильности, которые уже идут. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. В июле лидеры также поговорили по телефону.
https://ria.ru/20210722/biden-1742307109.html
украина
сша
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в мире, украина, сша, москва, владимир путин, джо байден, страна.ua, россия
12:32 09.09.2021 (обновлено: 13:18 09.09.2021)
 
Источник назвал сообщения СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена фейком

Источник: сообщения СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена — фейк

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Информация СМИ о подготовке нового саммита президентов России и США не соответствует действительности, заявил РИА Новости высокопоставленный информированный источник, близкий к дипломатическим кругам.
"Вы что, доверяете украинским информресурсам? Я — нет. Это фейк", — сказал собеседник агентства.
Ранее интернет-издание "Страна.ua", попавшее под санкции на Украине, со ссылкой на неназванного представителя американских дипломатического кругов сообщило, что Москва и Вашингтон обсуждают встречу Путина и Байдена в октябре.
Лидеры уже встречались в июне в Женеве. По итогам саммита стороны договорились о проведении консультаций по вопросам стратегической стабильности, которые уже идут. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.
В июле лидеры также поговорили по телефону.
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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