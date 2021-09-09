https://ria.ru/20210909/sammit-1749326163.html

Источник назвал сообщения СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена фейком

Источник назвал сообщения СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена фейком - РИА Новости, 09.09.2021

Источник назвал сообщения СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена фейком

Информация СМИ о подготовке нового саммита президентов России и США не соответствует действительности, заявил РИА Новости высокопоставленный информированный... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:32

2021-09-09T12:32

2021-09-09T13:18

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Информация СМИ о подготовке нового саммита президентов России и США не соответствует действительности, заявил РИА Новости высокопоставленный информированный источник, близкий к дипломатическим кругам."Вы что, доверяете украинским информресурсам? Я — нет. Это фейк", — сказал собеседник агентства.Ранее интернет-издание "Страна.ua", попавшее под санкции на Украине, со ссылкой на неназванного представителя американских дипломатического кругов сообщило, что Москва и Вашингтон обсуждают встречу Путина и Байдена в октябре. Лидеры уже встречались в июне в Женеве. По итогам саммита стороны договорились о проведении консультаций по вопросам стратегической стабильности, которые уже идут. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. В июле лидеры также поговорили по телефону.

https://ria.ru/20210722/biden-1742307109.html

украина

сша

москва

россия

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в мире, украина, сша, москва, владимир путин, джо байден, страна.ua, россия