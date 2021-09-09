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СМИ: Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19
СМИ: Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021
СМИ: Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19
Президент США Джо Байден намерен вскоре созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, мероприятие может пройти в конце сентября, пишет газета Politico со РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T01:40
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в мире
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен вскоре созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, мероприятие может пройти в конце сентября, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По словам собеседников издания, встречу мировых лидеров планируется посвятить мерам реагирования на пандемию COVID-19, а также глобальным усилиям по вакцинации.Ожидается, что саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в третьей декаде сентября. Издание отмечает, что ряд стран уже проинформированы о намерении американского лидера созвать международную конференцию, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.
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в мире, сша, вашингтон (город), оон, джо байден
01:40 09.09.2021 (обновлено: 06:01 09.09.2021)
 
СМИ: Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19

Politico: Байден намерен созвать в сентябре глобальный саммит по борьбе с коронавирусом

© REUTERS / Ken CedenoПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / Ken Cedeno
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен вскоре созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, мероприятие может пройти в конце сентября, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников издания, встречу мировых лидеров планируется посвятить мерам реагирования на пандемию COVID-19, а также глобальным усилиям по вакцинации.
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Ожидается, что саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в третьей декаде сентября. Издание отмечает, что ряд стран уже проинформированы о намерении американского лидера созвать международную конференцию, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.
 
В миреСШАВашингтон (город)ООНДжо Байден
 
 
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