https://ria.ru/20210909/sammit-1749273352.html
СМИ: Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19
СМИ: Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021
СМИ: Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19
Президент США Джо Байден намерен вскоре созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, мероприятие может пройти в конце сентября, пишет газета Politico со РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T01:40
2021-09-09T01:40
2021-09-09T06:01
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен вскоре созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, мероприятие может пройти в конце сентября, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По словам собеседников издания, встречу мировых лидеров планируется посвятить мерам реагирования на пандемию COVID-19, а также глобальным усилиям по вакцинации.Ожидается, что саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в третьей декаде сентября. Издание отмечает, что ряд стран уже проинформированы о намерении американского лидера созвать международную конференцию, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.
https://ria.ru/20210526/koronavirus-1734325689.html
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в мире, сша, вашингтон (город), оон, джо байден
01:40 09.09.2021 (обновлено: 06:01 09.09.2021)
СМИ: Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19
Politico: Байден намерен созвать в сентябре глобальный саммит по борьбе с коронавирусом