https://ria.ru/20210909/rusofobiya-1749408922.html

Песков назвал отношения Украины и США русофобскими

Песков назвал отношения Украины и США русофобскими - РИА Новости, 09.09.2021

Песков назвал отношения Украины и США русофобскими

В РФ внимательно отслеживали итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в США, так как в значительной степени отношения Киева и Вашингтона излучают... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:36

2021-09-09T18:36

2021-09-09T18:36

политика

украина

сша

дмитрий песков

джо байден

владимир зеленский

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. В РФ внимательно отслеживали итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в США, так как в значительной степени отношения Киева и Вашингтона излучают русофобство и буквально ненависть к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Во-первых, всё-таки украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, и это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений, она излучает такое русофобство, излучает ненависть буквально к нашей стране и, конечно, это заставляет нас и заставляло самым внимательным образом отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и в других американских городах", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20210907/ukazanie-1748951386.html

украина

сша

россия

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политика, украина, сша, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, россия