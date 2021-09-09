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Песков назвал отношения Украины и США русофобскими
Песков назвал отношения Украины и США русофобскими - РИА Новости, 09.09.2021
Песков назвал отношения Украины и США русофобскими
В РФ внимательно отслеживали итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в США, так как в значительной степени отношения Киева и Вашингтона излучают... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:36
2021-09-09T18:36
политика
украина
сша
дмитрий песков
джо байден
владимир зеленский
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. В РФ внимательно отслеживали итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в США, так как в значительной степени отношения Киева и Вашингтона излучают русофобство и буквально ненависть к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Во-первых, всё-таки украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, и это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений, она излучает такое русофобство, излучает ненависть буквально к нашей стране и, конечно, это заставляет нас и заставляло самым внимательным образом отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и в других американских городах", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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политика, украина, сша, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, россия
18:36 09.09.2021
 
Песков назвал отношения Украины и США русофобскими

Песков: изрядная часть отношений Украины и США излучает русофобство и ненависть к России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. В РФ внимательно отслеживали итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в США, так как в значительной степени отношения Киева и Вашингтона излучают русофобство и буквально ненависть к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во-первых, всё-таки украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, и это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений, она излучает такое русофобство, излучает ненависть буквально к нашей стране и, конечно, это заставляет нас и заставляло самым внимательным образом отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и в других американских городах", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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ПолитикаУкраинаСШАДмитрий ПесковДжо БайденВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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