В педагогическом колледже под Воронежем начнет преподавать робот
В колледже под Воронежем робот "Промобот" будет преподавать несколько дисциплин
ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Робот начнет преподавать в педагогическом колледже под Воронежем и станет "живым" лабораторным стендом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Промобот".
"В филиале ГБПОУ "Губернский педагогический колледж" Воронежской области в городе Россошь начнут изучать сервисную робототехнику вместе с роботом "Промобот". Робот будет преподавать сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом", - рассказали в компании.
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Уточняется, что студенты колледжа научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Они познакомятся с управлением роботами, распознаванием лиц, сценариями общения людей и роботов, человеко-машинным взаимодействием на примере последней модели "Промобот".
"Студенты узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не виртуальных моделях. Они будут разрабатывать целые проекты. И любое удачное решение может попасть из лаборатории прямо к нашим разработчикам. А затем появиться на роботе, скажем, в национальном Банке Омана", - прокомментировал директор по развитию компании Олег Кивокурцев.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, в этом городе расположены ее штаб-квартира и производственная площадка. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон и ТЦ "Дубай Молл".