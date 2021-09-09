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В педагогическом колледже под Воронежем начнет преподавать робот
В педагогическом колледже под Воронежем начнет преподавать робот - РИА Новости, 09.09.2021
В педагогическом колледже под Воронежем начнет преподавать робот
Робот начнет преподавать в педагогическом колледже под Воронежем и станет "живым" лабораторным стендом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Промобот". РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:23
2021-09-09T11:23
технологии
пермь
воронежская область
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россия
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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Робот начнет преподавать в педагогическом колледже под Воронежем и станет "живым" лабораторным стендом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Промобот"."В филиале ГБПОУ "Губернский педагогический колледж" Воронежской области в городе Россошь начнут изучать сервисную робототехнику вместе с роботом "Промобот". Робот будет преподавать сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом", - рассказали в компании.Уточняется, что студенты колледжа научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Они познакомятся с управлением роботами, распознаванием лиц, сценариями общения людей и роботов, человеко-машинным взаимодействием на примере последней модели "Промобот".Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, в этом городе расположены ее штаб-квартира и производственная площадка. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон и ТЦ "Дубай Молл".
https://ria.ru/20210828/promobot-1747654386.html
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технологии, пермь, воронежская область, сбербанк россии, россия
11:23 09.09.2021
 
В педагогическом колледже под Воронежем начнет преподавать робот

В колледже под Воронежем робот "Промобот" будет преподавать несколько дисциплин

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРобот-промобот
Робот-промобот - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Робот начнет преподавать в педагогическом колледже под Воронежем и станет "живым" лабораторным стендом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Промобот".
"В филиале ГБПОУ "Губернский педагогический колледж" Воронежской области в городе Россошь начнут изучать сервисную робототехнику вместе с роботом "Промобот". Робот будет преподавать сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом", - рассказали в компании.
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Уточняется, что студенты колледжа научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Они познакомятся с управлением роботами, распознаванием лиц, сценариями общения людей и роботов, человеко-машинным взаимодействием на примере последней модели "Промобот".
"Студенты узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не виртуальных моделях. Они будут разрабатывать целые проекты. И любое удачное решение может попасть из лаборатории прямо к нашим разработчикам. А затем появиться на роботе, скажем, в национальном Банке Омана", - прокомментировал директор по развитию компании Олег Кивокурцев.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, в этом городе расположены ее штаб-квартира и производственная площадка. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон и ТЦ "Дубай Молл".
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ТехнологииПермьВоронежская областьСбербанк РоссииРоссия
 
 
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