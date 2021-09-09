https://ria.ru/20210909/robot-1749311568.html

В педагогическом колледже под Воронежем начнет преподавать робот

В педагогическом колледже под Воронежем начнет преподавать робот - РИА Новости, 09.09.2021

В педагогическом колледже под Воронежем начнет преподавать робот

Робот начнет преподавать в педагогическом колледже под Воронежем и станет "живым" лабораторным стендом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Промобот". РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:23

2021-09-09T11:23

2021-09-09T11:23

технологии

пермь

воронежская область

сбербанк россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155136/43/1551364392_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20da4c256418ff136d12c08ddd3e52e0.jpg

ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Робот начнет преподавать в педагогическом колледже под Воронежем и станет "живым" лабораторным стендом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Промобот"."В филиале ГБПОУ "Губернский педагогический колледж" Воронежской области в городе Россошь начнут изучать сервисную робототехнику вместе с роботом "Промобот". Робот будет преподавать сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом", - рассказали в компании.Уточняется, что студенты колледжа научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Они познакомятся с управлением роботами, распознаванием лиц, сценариями общения людей и роботов, человеко-машинным взаимодействием на примере последней модели "Промобот".Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, в этом городе расположены ее штаб-квартира и производственная площадка. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон и ТЦ "Дубай Молл".

https://ria.ru/20210828/promobot-1747654386.html

https://ria.ru/20210730/promobot-1743615106.html

пермь

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, пермь, воронежская область, сбербанк россии, россия