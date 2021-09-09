https://ria.ru/20210909/rezhim-1749440324.html

Байден продлил на год режим ЧП, введенный после теракта 2001 года

Байден продлил на год режим ЧП, введенный после теракта 2001 года - РИА Новости, 09.09.2021

Байден продлил на год режим ЧП, введенный после теракта 2001 года

Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T23:21

2021-09-09T23:21

2021-09-09T23:21

в мире

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вашингтон (город)

нью-йорк (город)

джо байден

джордж буш (младший)

теракты 11 сентября (2001)

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.Как заявил глава американской администрации в уведомлении Конгрессу, такая необходимость связана с сохраняющейся угрозой новых нападений на Соединенные Штаты."Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, объявленный 14 сентября 2001 года… в связи с террористическими атаками 11 сентября 2001 года и сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений на США", - указал Байден.Изначально режим ЧП был объявлен 14 сентября 2001 года президентом США Джорджем Бушем-младшим после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые унесли около трех тысяч жизней. Сам документ не содержит конкретных действий властей США, но является определяющим для принятия соответствующих мер для реагирования на террористические угрозы.

https://ria.ru/20210909/politika-1749397282.html

сша

вашингтон (город)

нью-йорк (город)

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в мире, сша, вашингтон (город), нью-йорк (город), джо байден, джордж буш (младший), теракты 11 сентября (2001)