Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/rezhim-1749440324.html
Байден продлил на год режим ЧП, введенный после теракта 2001 года
Байден продлил на год режим ЧП, введенный после теракта 2001 года - РИА Новости, 09.09.2021
Байден продлил на год режим ЧП, введенный после теракта 2001 года
Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T23:21
2021-09-09T23:21
в мире
сша
вашингтон (город)
нью-йорк (город)
джо байден
джордж буш (младший)
теракты 11 сентября (2001)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749041578_0:208:1992:1329_1920x0_80_0_0_834382f2283be759d14ee1ccef43559a.jpg
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.Как заявил глава американской администрации в уведомлении Конгрессу, такая необходимость связана с сохраняющейся угрозой новых нападений на Соединенные Штаты."Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, объявленный 14 сентября 2001 года… в связи с террористическими атаками 11 сентября 2001 года и сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений на США", - указал Байден.Изначально режим ЧП был объявлен 14 сентября 2001 года президентом США Джорджем Бушем-младшим после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые унесли около трех тысяч жизней. Сам документ не содержит конкретных действий властей США, но является определяющим для принятия соответствующих мер для реагирования на террористические угрозы.
https://ria.ru/20210909/politika-1749397282.html
сша
вашингтон (город)
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749041578_0:21:1992:1515_1920x0_80_0_0_53e869312754b399a600ecf2516237c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), нью-йорк (город), джо байден, джордж буш (младший), теракты 11 сентября (2001)
23:21 09.09.2021
 
Байден продлил на год режим ЧП, введенный после теракта 2001 года

Байден продлил введенный после теракта 2001 года режим ЧП из-за террористической угрозы

© AP Photo / Chao Soi CheongТеракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Chao Soi Cheong
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.
Как заявил глава американской администрации в уведомлении Конгрессу, такая необходимость связана с сохраняющейся угрозой новых нападений на Соединенные Штаты.
"Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, объявленный 14 сентября 2001 года… в связи с террористическими атаками 11 сентября 2001 года и сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений на США", - указал Байден.
Изначально режим ЧП был объявлен 14 сентября 2001 года президентом США Джорджем Бушем-младшим после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые унесли около трех тысяч жизней. Сам документ не содержит конкретных действий властей США, но является определяющим для принятия соответствующих мер для реагирования на террористические угрозы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 17:45Захват власти в Афганистане талибами
В Кремле считают, что внешняя политика США при Байдене не изменилась
 
В миреСШАВашингтон (город)Нью-Йорк (город)Джо БайденДжордж Буш (младший)Теракты 11 сентября (2001)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
03:07В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
03:00Небензя: новые власти Афганистана могут избавить регион от наркоугрозы
Лента новостейМолния