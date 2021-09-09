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Байден продлил на год режим ЧП, введенный после теракта 2001 года
Байден продлил на год режим ЧП, введенный после теракта 2001 года - РИА Новости, 09.09.2021
Байден продлил на год режим ЧП, введенный после теракта 2001 года
Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T23:21
2021-09-09T23:21
2021-09-09T23:21
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нью-йорк (город)
джо байден
джордж буш (младший)
теракты 11 сентября (2001)
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.Как заявил глава американской администрации в уведомлении Конгрессу, такая необходимость связана с сохраняющейся угрозой новых нападений на Соединенные Штаты."Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, объявленный 14 сентября 2001 года… в связи с террористическими атаками 11 сентября 2001 года и сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений на США", - указал Байден.Изначально режим ЧП был объявлен 14 сентября 2001 года президентом США Джорджем Бушем-младшим после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые унесли около трех тысяч жизней. Сам документ не содержит конкретных действий властей США, но является определяющим для принятия соответствующих мер для реагирования на террористические угрозы.
https://ria.ru/20210909/politika-1749397282.html
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в мире, сша, вашингтон (город), нью-йорк (город), джо байден, джордж буш (младший), теракты 11 сентября (2001)
Байден продлил на год режим ЧП, введенный после теракта 2001 года
Байден продлил введенный после теракта 2001 года режим ЧП из-за террористической угрозы