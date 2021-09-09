https://ria.ru/20210909/rekonstruktsiya-1749385493.html
В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений
В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений - РИА Новости, 09.09.2021
В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений
В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений. Мощность очистки увеличилась почти в два раза до 5 тысяч кубометров в сутки, что... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:53
2021-09-09T16:53
2021-09-09T16:53
липецкая область
усмань
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений. Мощность очистки увеличилась почти в два раза до 5 тысяч кубометров в сутки, что значительно снизит негативное воздействие на окружающую среду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По словам главы области, к моменту реконструкции в 2019 году износ усманских очистных сооружений составлял 90%. Кроме этого, свободных мощностей уже не хватало, чтобы принимать бытовые стоки от жителей, а также от промышленных предприятий. Для решения этой важной задачи из регионального бюджета региональные власти выделили из бюджета более 347 миллионов рублей.Основной объем строительных работ был выполнен в 2020 году – смонтированы песколовки и решетки, выполнены железобетонные работы по отстойникам первой, второй ступени и дополнительному отстойнику. В этом году строители завершили монтаж технологического оборудования, подвели все коммуникации и благоустроили территорию. После реконструкции мощность очистных сооружений увеличилась до 5 тысяч кубических метров в сутки, что позволит принимать больше сточных вод не только от населения, но и от промышленных, и сельскохозяйственных предприятий."Мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы предотвратить несанкционированные сбросы в водный объект и максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду", - прокомментировал губернатор.
https://ria.ru/20210908/stroitelstvo-1749190281.html
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усмань, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости
. В Усмани Липецкой области
завершилась реконструкция очистных сооружений. Мощность очистки увеличилась почти в два раза до 5 тысяч кубометров в сутки, что значительно снизит негативное воздействие на окружающую среду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
.
По словам главы области, к моменту реконструкции в 2019 году износ усманских очистных сооружений составлял 90%. Кроме этого, свободных мощностей уже не хватало, чтобы принимать бытовые стоки от жителей, а также от промышленных предприятий. Для решения этой важной задачи из регионального бюджета региональные власти выделили из бюджета более 347 миллионов рублей.
Основной объем строительных работ был выполнен в 2020 году – смонтированы песколовки и решетки, выполнены железобетонные работы по отстойникам первой, второй ступени и дополнительному отстойнику. В этом году строители завершили монтаж технологического оборудования, подвели все коммуникации и благоустроили территорию. После реконструкции мощность очистных сооружений увеличилась до 5 тысяч кубических метров в сутки, что позволит принимать больше сточных вод не только от населения, но и от промышленных, и сельскохозяйственных предприятий.
"Мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы предотвратить несанкционированные сбросы в водный объект и максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду", - прокомментировал губернатор.