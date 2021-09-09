https://ria.ru/20210909/rekonstruktsiya-1749385493.html

В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений

В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений - РИА Новости, 09.09.2021

В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений

В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений. Мощность очистки увеличилась почти в два раза до 5 тысяч кубометров в сутки, что... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:53

2021-09-09T16:53

2021-09-09T16:53

липецкая область

усмань

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg

ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений. Мощность очистки увеличилась почти в два раза до 5 тысяч кубометров в сутки, что значительно снизит негативное воздействие на окружающую среду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По словам главы области, к моменту реконструкции в 2019 году износ усманских очистных сооружений составлял 90%. Кроме этого, свободных мощностей уже не хватало, чтобы принимать бытовые стоки от жителей, а также от промышленных предприятий. Для решения этой важной задачи из регионального бюджета региональные власти выделили из бюджета более 347 миллионов рублей.Основной объем строительных работ был выполнен в 2020 году – смонтированы песколовки и решетки, выполнены железобетонные работы по отстойникам первой, второй ступени и дополнительному отстойнику. В этом году строители завершили монтаж технологического оборудования, подвели все коммуникации и благоустроили территорию. После реконструкции мощность очистных сооружений увеличилась до 5 тысяч кубических метров в сутки, что позволит принимать больше сточных вод не только от населения, но и от промышленных, и сельскохозяйственных предприятий."Мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы предотвратить несанкционированные сбросы в водный объект и максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду", - прокомментировал губернатор.

https://ria.ru/20210908/stroitelstvo-1749190281.html

усмань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

усмань, игорь артамонов