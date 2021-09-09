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Липецкая область
https://ria.ru/20210909/rekonstruktsiya-1749385493.html
В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений
В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений - РИА Новости, 09.09.2021
В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений
В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений. Мощность очистки увеличилась почти в два раза до 5 тысяч кубометров в сутки, что... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:53
2021-09-09T16:53
липецкая область
усмань
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений. Мощность очистки увеличилась почти в два раза до 5 тысяч кубометров в сутки, что значительно снизит негативное воздействие на окружающую среду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По словам главы области, к моменту реконструкции в 2019 году износ усманских очистных сооружений составлял 90%. Кроме этого, свободных мощностей уже не хватало, чтобы принимать бытовые стоки от жителей, а также от промышленных предприятий. Для решения этой важной задачи из регионального бюджета региональные власти выделили из бюджета более 347 миллионов рублей.Основной объем строительных работ был выполнен в 2020 году – смонтированы песколовки и решетки, выполнены железобетонные работы по отстойникам первой, второй ступени и дополнительному отстойнику. В этом году строители завершили монтаж технологического оборудования, подвели все коммуникации и благоустроили территорию. После реконструкции мощность очистных сооружений увеличилась до 5 тысяч кубических метров в сутки, что позволит принимать больше сточных вод не только от населения, но и от промышленных, и сельскохозяйственных предприятий."Мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы предотвратить несанкционированные сбросы в водный объект и максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду", - прокомментировал губернатор.
https://ria.ru/20210908/stroitelstvo-1749190281.html
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усмань, игорь артамонов
16:53 09.09.2021
 

В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. В Усмани Липецкой области завершилась реконструкция очистных сооружений. Мощность очистки увеличилась почти в два раза до 5 тысяч кубометров в сутки, что значительно снизит негативное воздействие на окружающую среду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По словам главы области, к моменту реконструкции в 2019 году износ усманских очистных сооружений составлял 90%. Кроме этого, свободных мощностей уже не хватало, чтобы принимать бытовые стоки от жителей, а также от промышленных предприятий. Для решения этой важной задачи из регионального бюджета региональные власти выделили из бюджета более 347 миллионов рублей.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на месте благоустройства набережной реки Матыра в городе Грязи - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 15:02Липецкая область
В Грязях Липецкой области завершилось строительство новой набережной
Основной объем строительных работ был выполнен в 2020 году – смонтированы песколовки и решетки, выполнены железобетонные работы по отстойникам первой, второй ступени и дополнительному отстойнику. В этом году строители завершили монтаж технологического оборудования, подвели все коммуникации и благоустроили территорию. После реконструкции мощность очистных сооружений увеличилась до 5 тысяч кубических метров в сутки, что позволит принимать больше сточных вод не только от населения, но и от промышленных, и сельскохозяйственных предприятий.
"Мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы предотвратить несанкционированные сбросы в водный объект и максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду", - прокомментировал губернатор.
 
Липецкая областьУсманьИгорь Артамонов
 
 
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