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В ЛНР зафиксировали украинские комплексы РЭБ на участках разведения сил
В ЛНР зафиксировали украинские комплексы РЭБ на участках разведения сил - РИА Новости, 09.09.2021
В ЛНР зафиксировали украинские комплексы РЭБ на участках разведения сил
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков на участках... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:53
2021-09-09T10:53
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
станица луганская
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков на участках разведения сил и средств в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое и у подконтрольной силовикам Станицы Луганской в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."На участках разведения сил и средств в районах населенного пункта Станица Луганская и Золотое в зонах ответственности 79-ой и 24-ой бригады ВСУ мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику украинских силовиков. Он уточнил, что также работа мобильных групп украинских силовиков зафиксировали в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Горское и Золотое-2."Данные факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 8 сентября", - дополнил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.
https://ria.ru/20210909/donbass-1749283368.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
станица луганская
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, станица луганская, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
10:53 09.09.2021
 
В ЛНР зафиксировали украинские комплексы РЭБ на участках разведения сил

В ЛНР зафиксировали украинские комплексы РЭБ на участках разведения сил в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков на участках разведения сил и средств в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое и у подконтрольной силовикам Станицы Луганской в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"На участках разведения сил и средств в районах населенного пункта Станица Луганская и Золотое в зонах ответственности 79-ой и 24-ой бригады ВСУ мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику украинских силовиков. Он уточнил, что также работа мобильных групп украинских силовиков зафиксировали в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Горское и Золотое-2.
"Данные факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 8 сентября", - дополнил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.
В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.
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В миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСтаница ЛуганскаяОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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