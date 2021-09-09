https://ria.ru/20210909/putin-1749441039.html

Путин посоветовал Европе говорить с Лукашенко

Путин посоветовал Европе говорить с Лукашенко - РИА Новости, 09.09.2021

Путин посоветовал Европе говорить с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин посоветовал европейским странам вести диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который пришел к власти законно, в... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T23:30

2021-09-09T23:30

2021-09-09T23:30

в мире

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талибан

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал европейским странам вести диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который пришел к власти законно, в отличие от запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"*, но с которым разговаривать готовы."Все хотят разговаривать напрямую с движением "Талибан"*, хотя оно внесено в список террористических ООН. Говорят, что да, "Талибан"* контролирует территорию, надо с ним разговаривать. А президент Белоруссии Лукашенко Александр Григорьевич пришёл к власти не в результате вооружённой борьбы, а путем голосования. Нравится результат кому-то, не нравится - это другой вопрос. Но мой ответ такой: "Идите разговаривайте с властями Белоруссии. Что вы с нами-то разговариваете. Россия здесь ни при чем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210902/polyaki-1748363301.html

белоруссия

россия

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в мире, оон, талибан, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия