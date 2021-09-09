https://ria.ru/20210909/putin-1749441039.html
Путин посоветовал Европе говорить с Лукашенко
Путин посоветовал Европе говорить с Лукашенко - РИА Новости, 09.09.2021
Путин посоветовал Европе говорить с Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин посоветовал европейским странам вести диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который пришел к власти законно, в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T23:30
2021-09-09T23:30
2021-09-09T23:30
в мире
оон
талибан
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749421162_0:142:3078:1873_1920x0_80_0_0_f0aeb1809d3ee49846f15518d517a674.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал европейским странам вести диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который пришел к власти законно, в отличие от запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"*, но с которым разговаривать готовы."Все хотят разговаривать напрямую с движением "Талибан"*, хотя оно внесено в список террористических ООН. Говорят, что да, "Талибан"* контролирует территорию, надо с ним разговаривать. А президент Белоруссии Лукашенко Александр Григорьевич пришёл к власти не в результате вооружённой борьбы, а путем голосования. Нравится результат кому-то, не нравится - это другой вопрос. Но мой ответ такой: "Идите разговаривайте с властями Белоруссии. Что вы с нами-то разговариваете. Россия здесь ни при чем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210902/polyaki-1748363301.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749421162_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc74c8c239c052d0b8d823b803e81c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, талибан, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
Путин посоветовал Европе говорить с Лукашенко
Путин посоветовал Европе вести диалог с Лукашенко, который пришел к власти законно