https://ria.ru/20210909/putin-1749435940.html

Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике

Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике - РИА Новости, 09.09.2021

Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике

Россия и Белоруссия договорились о создании единой макроэкономической политики, интеграции платежных систем и гармонизации денежно-кредитной политики, сообщил... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T22:19

2021-09-09T22:19

2021-09-09T22:19

союзное государство

экономика

белоруссия

москва

владимир путин

александр лукашенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749419723_0:64:3001:1752_1920x0_80_0_0_b21c5c5139e27d871a4abfa3617d216f.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о создании единой макроэкономической политики, интеграции платежных систем и гармонизации денежно-кредитной политики, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы договорились о проведении общей макроэкономической политики, о гармонизации денежно-кредитной политики, интеграции платежных систем, об обеспечении информационной безопасности, об углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сфере. Речь идет о прозрачности таможенной стоимости товара и определении прозрачной структуры стоимости товаров в экономике вообще", - сказал президент РФ на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Путин отметил, что Москва и Минск договорились и о создании методологии для гармонизации косвенных налогов."Мы договорились о создании единой методологии для гармонизации всех косвенных налогов и о создании органа, который будет контролировать эти процессы. Вот когда экономика станет прозрачной, когда будет понятно, какова стоимость товара, который ввезен на территорию нашего (государства), любого - или в Россию, или в Белоруссию, а потом поступает на наше таможенные территории, тогда можно говорить о его реальной стоимости", - добавил глава российского государства.

https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749142834.html

https://ria.ru/20210909/valyuta-1749435581.html

белоруссия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, россия