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Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике
Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике - РИА Новости, 09.09.2021
Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике
Россия и Белоруссия договорились о создании единой макроэкономической политики, интеграции платежных систем и гармонизации денежно-кредитной политики, сообщил... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T22:19
2021-09-09T22:19
2021-09-09T22:19
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владимир путин
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россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о создании единой макроэкономической политики, интеграции платежных систем и гармонизации денежно-кредитной политики, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы договорились о проведении общей макроэкономической политики, о гармонизации денежно-кредитной политики, интеграции платежных систем, об обеспечении информационной безопасности, об углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сфере. Речь идет о прозрачности таможенной стоимости товара и определении прозрачной структуры стоимости товаров в экономике вообще", - сказал президент РФ на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Путин отметил, что Москва и Минск договорились и о создании методологии для гармонизации косвенных налогов."Мы договорились о создании единой методологии для гармонизации всех косвенных налогов и о создании органа, который будет контролировать эти процессы. Вот когда экономика станет прозрачной, когда будет понятно, какова стоимость товара, который ввезен на территорию нашего (государства), любого - или в Россию, или в Белоруссию, а потом поступает на наше таможенные территории, тогда можно говорить о его реальной стоимости", - добавил глава российского государства.
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экономика, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, россия
Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике
Президент Путин: Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике