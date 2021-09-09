https://ria.ru/20210909/putin-1749432429.html
Путин назвал Белоруссию добрым соседом и ближайшим союзником России
Путин назвал Белоруссию добрым соседом и ближайшим союзником России - РИА Новости, 09.09.2021
Путин назвал Белоруссию добрым соседом и ближайшим союзником России
Белоруссия для России является ближайшим союзником и добрым соседом, совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:44
2021-09-09T21:44
2021-09-09T21:44
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия для России является ближайшим союзником и добрым соседом, совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин."Белоруссия для нас добрый сосед и ближайший союзник. Российско-белорусское сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Он отметил, что тесные дружественные узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством.
https://ria.ru/20210909/otnosheniya-1749141019.html
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политика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
Путин назвал Белоруссию добрым соседом и ближайшим союзником России
Президент Путин: Белоруссия для России является ближайшим союзником и добрым соседом