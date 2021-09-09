https://ria.ru/20210909/putin-1749407652.html
Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко в Москву
Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко в Москву - РИА Новости, 09.09.2021
Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко в Москву
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил белорусского лидера Александра Лукашенко приехать на переговоры в Москву, чтобы подвести итоги работы по... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:32
2021-09-09T18:32
2021-09-09T19:00
союзное государство
политика
белоруссия
минск
москва
владимир путин
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749414335_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_86b883b10990e2e8d89d164c6fb9e089.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил белорусского лидера Александра Лукашенко приехать на переговоры в Москву, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время."Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства", - сказал Путин на встрече с белорусским коллегой в Кремле.Он отметил, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени велась напряженная работа.
https://ria.ru/20210909/union-1749214561.html
белоруссия
минск
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749414335_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_77fb9f0a10be6b1ecdb3b008b80b7d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белоруссия, минск, москва, владимир путин, александр лукашенко, россия
18:32 09.09.2021 (обновлено: 19:00 09.09.2021)
Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко в Москву
Путин попросил Лукашенко приехать для подведения итогов работ по Союзному государству