https://ria.ru/20210909/putin-1749407652.html

Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко в Москву

Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко в Москву - РИА Новости, 09.09.2021

Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко в Москву

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил белорусского лидера Александра Лукашенко приехать на переговоры в Москву, чтобы подвести итоги работы по... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:32

2021-09-09T18:32

2021-09-09T19:00

союзное государство

политика

белоруссия

минск

москва

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил белорусского лидера Александра Лукашенко приехать на переговоры в Москву, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время."Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства", - сказал Путин на встрече с белорусским коллегой в Кремле.Он отметил, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени велась напряженная работа.

https://ria.ru/20210909/union-1749214561.html

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политика, белоруссия, минск, москва, владимир путин, александр лукашенко, россия