https://ria.ru/20210909/putin-1749372494.html

Путин заявил о важности многополярности в мире

Путин заявил о важности многополярности в мире - РИА Новости, 09.09.2021

Путин заявил о важности многополярности в мире

Важно развивать и укреплять многополярность в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:51

2021-09-09T15:51

2021-09-09T16:23

владимир путин

весь мир

в мире

брикс

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Важно развивать и укреплять многополярность в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС", - сказал Путин на саммите БРИКС, который прошел в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210909/obstanovka-1749370503.html

весь мир

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2021

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