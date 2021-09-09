https://ria.ru/20210909/putin-1749372494.html
Путин заявил о важности многополярности в мире
Путин заявил о важности многополярности в мире - РИА Новости, 09.09.2021
Путин заявил о важности многополярности в мире
Важно развивать и укреплять многополярность в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:51
2021-09-09T15:51
2021-09-09T16:23
владимир путин
весь мир
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Важно развивать и укреплять многополярность в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС", - сказал Путин на саммите БРИКС, который прошел в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20210909/obstanovka-1749370503.html
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владимир путин, весь мир, в мире, брикс, россия
15:51 09.09.2021 (обновлено: 16:23 09.09.2021)
Путин заявил о важности многополярности в мире
Президент России Путин: важно развивать и укреплять многополярную систему в мире