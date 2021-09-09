https://ria.ru/20210909/putin-1749372108.html

Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, заявил Путин

Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2021

Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, заявил Путин

Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, а расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:50

2021-09-09T15:50

2021-09-09T16:29

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, а расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на саммите БРИКС, он заявил, что события в Афганистане - следствие попыток навязать иные ценности извне."Все это оборачивается лишь дестабилизацией и в конечном итоге хаосом, после чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив, в том числе, и своих подопечных на произвол судьбы. Расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210909/afganistan-1749371183.html

афганистан

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в мире, афганистан, владимир путин, брикс