https://ria.ru/20210909/putin-1749372108.html
Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, заявил Путин
Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2021
Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, заявил Путин
Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, а расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:50
2021-09-09T15:50
2021-09-09T16:29
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, а расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на саммите БРИКС, он заявил, что события в Афганистане - следствие попыток навязать иные ценности извне."Все это оборачивается лишь дестабилизацией и в конечном итоге хаосом, после чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив, в том числе, и своих подопечных на произвол судьбы. Расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу", - сказал Путин.
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в мире, афганистан, владимир путин, брикс
15:50 09.09.2021 (обновлено: 16:29 09.09.2021)
Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, заявил Путин
Президент Путин: авторы экспериментов в Афганистане ретировались, а расхлебывает весь мир