https://ria.ru/20210909/putin-1749370658.html
Глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, заявил Путин
Глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2021
Глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, заявил Путин
Глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, вспыхивают застарелые конфликты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:45
2021-09-09T15:45
2021-09-09T15:51
в мире
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, вспыхивают застарелые конфликты, заявил президент России Владимир Путин."Заметно деградировала система стратегической стабильности. Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты", - сказал он на саммите БРИКС, который прошел в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20210909/obstanovka-1749370503.html
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в мире, владимир путин, брикс
15:45 09.09.2021 (обновлено: 15:51 09.09.2021)
Глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, заявил Путин
Президент Путин: глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям