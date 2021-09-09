https://ria.ru/20210909/putin-1749370658.html

Глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, заявил Путин

Глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2021

Глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, заявил Путин

Глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, вспыхивают застарелые конфликты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:45

2021-09-09T15:45

2021-09-09T15:51

в мире

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, вспыхивают застарелые конфликты, заявил президент России Владимир Путин."Заметно деградировала система стратегической стабильности. Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты", - сказал он на саммите БРИКС, который прошел в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210909/obstanovka-1749370503.html

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2021

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в мире, владимир путин, брикс