https://ria.ru/20210909/putin-1749368494.html
Россия готова взаимодействовать со всеми участницами БРИКС, заявил Путин
Россия готова взаимодействовать со всеми участницами БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2021
Россия готова взаимодействовать со всеми участницами БРИКС, заявил Путин
Россия готова и дальше тесно взаимодействовать со всеми странами-участницами БРИКС во всех сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:37
2021-09-09T15:37
2021-09-09T16:05
в мире
владимир путин
россия
брикс
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия готова и дальше тесно взаимодействовать со всеми странами-участницами БРИКС во всех сферах, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно также поддерживать и развивать на глобальном уровне взаимоуважительное, конструктивное и эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС", - сказал Путин на саммите БРИКС, который прошел в режиме видеоконференции.Он добавил, что в этом контексте весьма актуальна повестка саммита - укрепление сотрудничества на основе преемственности, консолидации и консенсуса."Рассчитываю на то, что наша сегодняшняя работа будет содержательной и плодотворной, и хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия готова к продолжению плотного взаимодействия со странами БРИКС по всем направлениям", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210909/putin-1749373685.html
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в мире, владимир путин, россия, брикс
15:37 09.09.2021 (обновлено: 16:05 09.09.2021)
Россия готова взаимодействовать со всеми участницами БРИКС, заявил Путин
Президент Путин: Россия готова работать со странами-участницами БРИКС во всех сферах
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия
готова и дальше тесно взаимодействовать со всеми странами-участницами БРИКС
во всех сферах, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Важно также поддерживать и развивать на глобальном уровне взаимоуважительное, конструктивное и эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС", - сказал Путин на саммите БРИКС, который прошел в режиме видеоконференции.
Он добавил, что в этом контексте весьма актуальна повестка саммита - укрепление сотрудничества на основе преемственности, консолидации и консенсуса.
"Рассчитываю на то, что наша сегодняшняя работа будет содержательной и плодотворной, и хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия готова к продолжению плотного взаимодействия со странами БРИКС по всем направлениям", - сказал Путин.