https://ria.ru/20210909/putin-1749366757.html

Страны БРИКС выступали за установление мира в Афганистане, заявил Путин

Страны БРИКС выступали за установление мира в Афганистане, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2021

Страны БРИКС выступали за установление мира в Афганистане, заявил Путин

Страны БРИКС последовательно выступают за установление мира в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите лидеров объединения. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:32

2021-09-09T15:32

2021-09-09T16:00

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

сша

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владимир путин

нато

брикс

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны БРИКС последовательно выступают за установление мира в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите лидеров объединения."Россия, как и партнеры по БРИКС, последовательно выступает за установление долгожданного мира и стабильности на афганской земле. Жители этой страны многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство", - сказал Путин.Талибы (движение "Талибан"*) месяц назад, на фоне вывода войск США и НАТО, активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. 6 сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210909/afganistan-1749371183.html

https://ria.ru/20210909/kazakhstan-1749287495.html

афганистан

сша

россия

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в мире, афганистан, сша, талибан, владимир путин, нато, брикс, россия