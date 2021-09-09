https://ria.ru/20210909/putin-1749357019.html
Путин предложил ЕР привести в порядок памятники в городах трудовой доблести
Путин предложил ЕР привести в порядок памятники в городах трудовой доблести - РИА Новости, 09.09.2021
Путин предложил ЕР привести в порядок памятники в городах трудовой доблести
Президент России Владимир Путин предложил "Единой России" взять на себя миссию привести в порядок памятные объекты в городах трудовой доблести, запустить с... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:55
2021-09-09T14:55
2021-09-09T14:55
общество
владимир путин
единая россия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6899a6af0bd36491b2c8b58b7beb518f.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил "Единой России" взять на себя миссию привести в порядок памятные объекты в городах трудовой доблести, запустить с жителями просветительские программы для молодежи.Он отметил, что в 2020 году "Единая Россия" поддержала инициативу о присвоении отличившимся тыловым городам особого статуса и активно ее развивает. Он отметил, что сегодня оргкомитет "Победа" примет решение, в каких населенных пунктах страны появятся новые стелы городов трудовой доблести."Но сразу хотел бы предложить "Единой России" взять на себя обязанность, миссию привести в этих городах в порядок все объекты-памятники, связанные с подвигом фронта и тыла, вместе с жителями подумать и запустить просветительские программы для молодых людей, для молодежи, чтобы ребята знали, как много для великой Победы сделал их родной город, их семьи", - сообщил Путин в ходе заседания организационного комитета "Победа".
https://ria.ru/20210521/penza-1733330151.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b89d804d52ee83bb6f5442dff44e688d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, единая россия, россия
Путин предложил ЕР привести в порядок памятники в городах трудовой доблести
Президент Путин предложил ЕР привести в порядок памятники в городах трудовой доблести
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
предложил "Единой России
" взять на себя миссию привести в порядок памятные объекты в городах трудовой доблести, запустить с жителями просветительские программы для молодежи.
Он отметил, что в 2020 году "Единая Россия" поддержала инициативу о присвоении отличившимся тыловым городам особого статуса и активно ее развивает. Он отметил, что сегодня оргкомитет "Победа" примет решение, в каких населенных пунктах страны появятся новые стелы городов трудовой доблести.
"Но сразу хотел бы предложить "Единой России" взять на себя обязанность, миссию привести в этих городах в порядок все объекты-памятники, связанные с подвигом фронта и тыла, вместе с жителями подумать и запустить просветительские программы для молодых людей, для молодежи, чтобы ребята знали, как много для великой Победы сделал их родной город, их семьи", - сообщил Путин в ходе заседания организационного комитета "Победа".