https://ria.ru/20210909/putin-1749357019.html

Путин предложил ЕР привести в порядок памятники в городах трудовой доблести

Путин предложил ЕР привести в порядок памятники в городах трудовой доблести - РИА Новости, 09.09.2021

Путин предложил ЕР привести в порядок памятники в городах трудовой доблести

Президент России Владимир Путин предложил "Единой России" взять на себя миссию привести в порядок памятные объекты в городах трудовой доблести, запустить с... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:55

2021-09-09T14:55

2021-09-09T14:55

общество

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил "Единой России" взять на себя миссию привести в порядок памятные объекты в городах трудовой доблести, запустить с жителями просветительские программы для молодежи.Он отметил, что в 2020 году "Единая Россия" поддержала инициативу о присвоении отличившимся тыловым городам особого статуса и активно ее развивает. Он отметил, что сегодня оргкомитет "Победа" примет решение, в каких населенных пунктах страны появятся новые стелы городов трудовой доблести."Но сразу хотел бы предложить "Единой России" взять на себя обязанность, миссию привести в этих городах в порядок все объекты-памятники, связанные с подвигом фронта и тыла, вместе с жителями подумать и запустить просветительские программы для молодых людей, для молодежи, чтобы ребята знали, как много для великой Победы сделал их родной город, их семьи", - сообщил Путин в ходе заседания организационного комитета "Победа".

https://ria.ru/20210521/penza-1733330151.html

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общество, владимир путин, единая россия, россия