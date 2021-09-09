https://ria.ru/20210909/putin-1749341089.html
Владимир Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция
Владимир Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция - РИА Новости, 09.09.2021
Владимир Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит заседание оргкомитета "Победа". На нем рассматривают заявки на присвоение почетного звания "Город... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:26
2021-09-09T14:26
2021-09-09T14:32
общество
владимир путин
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит заседание оргкомитета "Победа". На нем рассматривают заявки на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести".
РИА Новости
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5
4.7
96
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LIVE: Путин на заседании оргкомитета "Победа"
LIVE: Путин на заседании оргкомитета "Победа"
2021-09-09T14:26
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PT47M42S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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общество, владимир путин, видео
Владимир Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит заседание оргкомитета "Победа". На нем рассматривают заявки на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести".
2021-09-09T14:26
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PT47M42S
14:26 09.09.2021 (обновлено: 14:32 09.09.2021)
Владимир Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит заседание оргкомитета "Победа". На нем рассматривают заявки на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести".