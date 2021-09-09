https://ria.ru/20210909/putin-1749341089.html

Владимир Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция

Владимир Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция - РИА Новости, 09.09.2021

Владимир Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит заседание оргкомитета "Победа". На нем рассматривают заявки на присвоение почетного звания "Город... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:26

2021-09-09T14:26

2021-09-09T14:32

общество

владимир путин

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит заседание оргкомитета "Победа". На нем рассматривают заявки на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести".

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2021

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LIVE: Путин на заседании оргкомитета "Победа" LIVE: Путин на заседании оргкомитета "Победа" 2021-09-09T14:26 true PT47M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, видео