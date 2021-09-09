https://ria.ru/20210909/putin-1749323502.html

Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН

Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН - РИА Новости, 09.09.2021

Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в Генассамблее ООН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:22

2021-09-09T12:22

2021-09-09T12:30

политика

оон

владимир путин

дмитрий песков

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в Генассамблее ООН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее ООН", - сказал Песков журналистам.Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября. При этом важнейшее внешнеполитическое событие года - неделя высокого уровня сессии ГА ООН - пройдет с 21 по 27 сентября.

https://ria.ru/20210903/oon-1748516452.html

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2021

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политика, оон, владимир путин, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон