https://ria.ru/20210909/putin-1749323502.html
Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН
Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН - РИА Новости, 09.09.2021
Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН
Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в Генассамблее ООН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:22
2021-09-09T12:22
2021-09-09T12:30
политика
оон
владимир путин
дмитрий песков
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в Генассамблее ООН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее ООН", - сказал Песков журналистам.Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября. При этом важнейшее внешнеполитическое событие года - неделя высокого уровня сессии ГА ООН - пройдет с 21 по 27 сентября.
https://ria.ru/20210903/oon-1748516452.html
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политика, оон, владимир путин, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон
12:22 09.09.2021 (обновлено: 12:30 09.09.2021)
Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН
Президент России Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН