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Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН
Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН - РИА Новости, 09.09.2021
Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН
Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в Генассамблее ООН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:22
2021-09-09T12:30
политика
оон
владимир путин
дмитрий песков
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в Генассамблее ООН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее ООН", - сказал Песков журналистам.Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября. При этом важнейшее внешнеполитическое событие года - неделя высокого уровня сессии ГА ООН - пройдет с 21 по 27 сентября.
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политика, оон, владимир путин, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон
12:22 09.09.2021 (обновлено: 12:30 09.09.2021)
 
Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН

Президент России Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в Генассамблее ООН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее ООН", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 11:56
За порядок в мире должна отвечать ООН, заявил Путин
Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября. При этом важнейшее внешнеполитическое событие года - неделя высокого уровня сессии ГА ООН - пройдет с 21 по 27 сентября.
 
ПолитикаООНВладимир ПутинДмитрий ПесковГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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