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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210909/provintsiya-1749277283.html
Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера - РИА Новости, 09.09.2021
Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
Фронт сопротивления в Панджшере контролирует 60-65 процентов территории провинции, заявил его представитель Али Назари. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T04:15
2021-09-09T09:38
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Фронт сопротивления в Панджшере контролирует 60-65 процентов территории провинции, заявил его представитель Али Назари."Все стратегические позиции в Панджшере под нашим контролем. Мы совершили тактический отход от основной дороги", — добавил он в эфире CNN. По утверждению Назари, "Талибан"* понес тяжелые потери и в ближайшее время регион "полностью очистят" от представителей этого движения. В августе на фоне вывода из республики американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210908/soprotivlenie-1749179693.html
афганистан
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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние.
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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция)
04:15 09.09.2021 (обновлено: 09:38 09.09.2021)
 
Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера

Сопротивление в Панджшере заявило, что контролирует до 65 процентов территории провинции

© AP Photo / Jalaluddin SekandarСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Фронт сопротивления в Панджшере контролирует 60-65 процентов территории провинции, заявил его представитель Али Назари.
"Все стратегические позиции в Панджшере под нашим контролем. Мы совершили тактический отход от основной дороги", — добавил он в эфире CNN. По утверждению Назари, "Талибан"* понес тяжелые потери и в ближайшее время регион "полностью очистят" от представителей этого движения.
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 13:57
Посол Афганистана рассказал о сопротивлении в Панджшере
В августе на фоне вывода из республики американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.
Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.
Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанПанджшер (провинция)
 
 
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