https://ria.ru/20210909/provintsiya-1749277283.html

Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера

Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера - РИА Новости, 09.09.2021

Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера

Фронт сопротивления в Панджшере контролирует 60-65 процентов территории провинции, заявил его представитель Али Назари. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T04:15

2021-09-09T04:15

2021-09-09T09:38

захват власти в афганистане талибами

в мире

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талибан

афганистан

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Фронт сопротивления в Панджшере контролирует 60-65 процентов территории провинции, заявил его представитель Али Назари."Все стратегические позиции в Панджшере под нашим контролем. Мы совершили тактический отход от основной дороги", — добавил он в эфире CNN. По утверждению Назари, "Талибан"* понес тяжелые потери и в ближайшее время регион "полностью очистят" от представителей этого движения. В августе на фоне вывода из республики американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210908/soprotivlenie-1749179693.html

афганистан

панджшер (провинция)

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2021

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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние. 2021-09-09T04:15 true PT1M19S

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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция)