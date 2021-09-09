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Как подготовить организм к сезону простуд
Как подготовить организм к сезону простуд - РИА Новости, 09.09.2021
Как подготовить организм к сезону простуд
Каким витаминам и микроэлементам стоит отдавать предпочтение осенью, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Центральной клинической больницы... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T02:11
2021-09-09T02:11
2021-09-09T02:11
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Каким витаминам и микроэлементам стоит отдавать предпочтение осенью, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Анна Басова.Для укрепления иммунитета в сезон простудных заболеваний необходимо обеспечить организм веществами, которые помогут ему противостоять инфекциям. И это не только витамины. По словам Анны Басовой, в первую очередь в этот период стоит побеспокоиться о получении некоторых микроэлементов.Лучше всего перед покупкой того или иного препарата посоветоваться с врачом, добавила Анна Басова. Специалист назначит анализы, которые помогут выяснить, каких именно микроэлементов не хватает вашему организму."Микроэлементы желательно использовать в комплексе и подходить к этому сознательно, со сдачей биохимического анализа крови на их содержание или анализа на содержание микроэлементов в волосах", – посоветовала Анна Басова.Биохимический анализ крови можно сдать и для уточнения состава витаминных комплексов, которые вам необходимо принимать в сезон холодов, продолжила она.Сориентироваться в том, какие именно вещества нужны организму осенью, поможет также знание некоторых закономерностей. Так, потребность человека в жирорастворимых витаминах не зависит от сезонов, отметила врач-диетолог. Исключением является лишь витамин D, который вырабатывается под действием солнечных лучей.А водорастворимые витамины, такие как C, мы получаем с фруктами и овощами, поэтому в холодное время года их потребление может снизиться. Анна Басова рекомендует постоянно поддерживать баланс витаминов в организме. Особенно важно следить за их потреблением людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, считает она."Если у вас есть хронические заболевания, особенно связанные с нарушениями в работе кишечника, то витамины, которые содержатся в продуктах, не всасываются. Даже при приеме витаминных комплексов большая часть витаминов до организма не доходит. В таком случае нужно обратиться к врачу", – порекомендовала Анна Басова в интервью радио Sputnik.
https://realty.ria.ru/20210908/osen-1748526303.html
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общество, осень, россия
Как подготовить организм к сезону простуд
Врач Басова посоветовала готовиться к сезону простуд с помощью витаминов и микроэлементов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Каким витаминам и микроэлементам стоит отдавать предпочтение осенью
, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-диетолог Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Анна Басова.
Для укрепления иммунитета в сезон простудных заболеваний необходимо обеспечить организм веществами, которые помогут ему противостоять инфекциям. И это не только витамины. По словам Анны Басовой, в первую очередь в этот период стоит побеспокоиться о получении некоторых микроэлементов.
"Я бы рекомендовала обращать больше внимания на микроэлементы. Из микроэлементов советую цинк. Также у нас очень мало селена, его можно круглогодично принимать. Остальное – в индивидуальном порядке", – сказала она.
Лучше всего перед покупкой того или иного препарата посоветоваться с врачом, добавила Анна Басова. Специалист назначит анализы, которые помогут выяснить, каких именно микроэлементов не хватает вашему организму.
"Микроэлементы желательно использовать в комплексе и подходить к этому сознательно, со сдачей биохимического анализа крови на их содержание или анализа на содержание микроэлементов в волосах", – посоветовала Анна Басова.
Биохимический анализ крови можно сдать и для уточнения состава витаминных комплексов, которые вам необходимо принимать в сезон холодов, продолжила она.
Сориентироваться в том, какие именно вещества нужны организму осенью, поможет также знание некоторых закономерностей. Так, потребность человека в жирорастворимых витаминах не зависит от сезонов, отметила врач-диетолог. Исключением является лишь витамин D, который вырабатывается под действием солнечных лучей.
А водорастворимые витамины, такие как C, мы получаем с фруктами и овощами, поэтому в холодное время года их потребление может снизиться. Анна Басова рекомендует постоянно поддерживать баланс витаминов в организме. Особенно важно следить за их потреблением людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, считает она.
"Если у вас есть хронические заболевания, особенно связанные с нарушениями в работе кишечника, то витамины, которые содержатся в продуктах, не всасываются. Даже при приеме витаминных комплексов большая часть витаминов до организма не доходит. В таком случае нужно обратиться к врачу", – порекомендовала Анна Басова в интервью радио Sputnik.