https://ria.ru/20210909/proryv-1749413936.html

Если союзные программы примут, это будет прорыв, заявил Лукашенко

Если союзные программы примут, это будет прорыв, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.09.2021

Если союзные программы примут, это будет прорыв, заявил Лукашенко

Белоруссия готова обсудить с Россией 28 союзных программ на последней стадии, если стороны примут эти документы, это будет прорыв, заявил в четверг белорусский... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:53

2021-09-09T18:53

2021-09-09T19:24

союзное государство

политика

белоруссия

минск

москва

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия готова обсудить с Россией 28 союзных программ на последней стадии, если стороны примут эти документы, это будет прорыв, заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко.В Москве в четверг проходит встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина."И вот сегодня получилось, что мы готовы обсудить на последней стадии 28 программ. Это очень много, это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества. Правильно вы сказали, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне, рассмотрев их, если они принимают, то на Высшем госсовете, как мы договаривались с вами, как мы определим время - может быть, в конце октября - примем окончательно эти программы. Это будет прорыв, прорыв во многих сферах", - заявил Лукашенко.При этом он отметил, что союзные программы - это не тайна, они будут опубликованы, и стороны покажут общественности, по каким направлениям работали."Более трех лет назад мы начали с вами эту работу, поставили задачи перед правительствами. И успешно мы решили эту задачу. И дело тут, конечно… Причем тут выборы. Если мы что-то хорошее сделаем, пусть это будет подарок к этому большому празднику предвыборному, если народ это оценит", - сказал Лукашенко.Он выразил уверенность, что в Москве лидеры двух стран хорошо поработают, и отметил, что в этот раз работы у них меньше, нежели в предыдущие встречи, которые длились "очень долго - и по пять, и по восемь часов". "Потому что тогда приходилось нам, как бульдозерам проходить, чтобы расчистить дорогу для правительств и экспертов. Они-то работали, но все время натыкались на проблемы, которые не могли разрешить", - пояснил Лукашенко.Ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября, на следующий день после переговоров Путина и Лукашенко. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.Первого сентября Лукашенко заявил, что они с Путиным планируют утвердить союзные программы на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты 31 отраслевой "дорожной карты". Однако программа сторонами так и не была принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось. Большинство союзных программ рассчитано до 2025 года, некоторые - до 2027 года. При этом какие-либо политические вопросы, связанные с потерей суверенитета, в документах отсутствуют, о чем неоднократно заявляли и в Москве, и в Минске.

https://ria.ru/20210908/lukashenko-1749147480.html

https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744839192.html

https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741162857.html

https://ria.ru/20210909/union-1749214561.html

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политика, белоруссия, минск, москва, владимир путин, александр лукашенко, россия