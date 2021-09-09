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Союзное государство
https://ria.ru/20210909/proryv-1749413936.html
Если союзные программы примут, это будет прорыв, заявил Лукашенко
Если союзные программы примут, это будет прорыв, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.09.2021
Если союзные программы примут, это будет прорыв, заявил Лукашенко
Белоруссия готова обсудить с Россией 28 союзных программ на последней стадии, если стороны примут эти документы, это будет прорыв, заявил в четверг белорусский... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:53
2021-09-09T19:24
союзное государство
политика
белоруссия
минск
москва
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия готова обсудить с Россией 28 союзных программ на последней стадии, если стороны примут эти документы, это будет прорыв, заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко.В Москве в четверг проходит встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина."И вот сегодня получилось, что мы готовы обсудить на последней стадии 28 программ. Это очень много, это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества. Правильно вы сказали, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне, рассмотрев их, если они принимают, то на Высшем госсовете, как мы договаривались с вами, как мы определим время - может быть, в конце октября - примем окончательно эти программы. Это будет прорыв, прорыв во многих сферах", - заявил Лукашенко.При этом он отметил, что союзные программы - это не тайна, они будут опубликованы, и стороны покажут общественности, по каким направлениям работали."Более трех лет назад мы начали с вами эту работу, поставили задачи перед правительствами. И успешно мы решили эту задачу. И дело тут, конечно… Причем тут выборы. Если мы что-то хорошее сделаем, пусть это будет подарок к этому большому празднику предвыборному, если народ это оценит", - сказал Лукашенко.Он выразил уверенность, что в Москве лидеры двух стран хорошо поработают, и отметил, что в этот раз работы у них меньше, нежели в предыдущие встречи, которые длились "очень долго - и по пять, и по восемь часов". "Потому что тогда приходилось нам, как бульдозерам проходить, чтобы расчистить дорогу для правительств и экспертов. Они-то работали, но все время натыкались на проблемы, которые не могли разрешить", - пояснил Лукашенко.Ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября, на следующий день после переговоров Путина и Лукашенко. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.Первого сентября Лукашенко заявил, что они с Путиным планируют утвердить союзные программы на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты 31 отраслевой "дорожной карты". Однако программа сторонами так и не была принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось. Большинство союзных программ рассчитано до 2025 года, некоторые - до 2027 года. При этом какие-либо политические вопросы, связанные с потерей суверенитета, в документах отсутствуют, о чем неоднократно заявляли и в Москве, и в Минске.
https://ria.ru/20210908/lukashenko-1749147480.html
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политика, белоруссия, минск, москва, владимир путин, александр лукашенко, россия
18:53 09.09.2021 (обновлено: 19:24 09.09.2021)
 
Если союзные программы примут, это будет прорыв, заявил Лукашенко

Лукашенко: если Белоруссия и Россия примут союзные программы, это будет прорыв

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия готова обсудить с Россией 28 союзных программ на последней стадии, если стороны примут эти документы, это будет прорыв, заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко.
В Москве в четверг проходит встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.
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Лукашенко рассказал, что будет обсуждать с Путиным
"И вот сегодня получилось, что мы готовы обсудить на последней стадии 28 программ. Это очень много, это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества. Правильно вы сказали, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне, рассмотрев их, если они принимают, то на Высшем госсовете, как мы договаривались с вами, как мы определим время - может быть, в конце октября - примем окончательно эти программы. Это будет прорыв, прорыв во многих сферах", - заявил Лукашенко.
При этом он отметил, что союзные программы - это не тайна, они будут опубликованы, и стороны покажут общественности, по каким направлениям работали.
"Более трех лет назад мы начали с вами эту работу, поставили задачи перед правительствами. И успешно мы решили эту задачу. И дело тут, конечно… Причем тут выборы. Если мы что-то хорошее сделаем, пусть это будет подарок к этому большому празднику предвыборному, если народ это оценит", - сказал Лукашенко.
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Он выразил уверенность, что в Москве лидеры двух стран хорошо поработают, и отметил, что в этот раз работы у них меньше, нежели в предыдущие встречи, которые длились "очень долго - и по пять, и по восемь часов". "Потому что тогда приходилось нам, как бульдозерам проходить, чтобы расчистить дорогу для правительств и экспертов. Они-то работали, но все время натыкались на проблемы, которые не могли разрешить", - пояснил Лукашенко.
Ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября, на следующий день после переговоров Путина и Лукашенко. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.
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Первого сентября Лукашенко заявил, что они с Путиным планируют утвердить союзные программы на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты 31 отраслевой "дорожной карты". Однако программа сторонами так и не была принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось. Большинство союзных программ рассчитано до 2025 года, некоторые - до 2027 года. При этом какие-либо политические вопросы, связанные с потерей суверенитета, в документах отсутствуют, о чем неоднократно заявляли и в Москве, и в Минске.
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