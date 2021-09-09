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Мэр Рыбинска полагает, что виноват в ДТП с двумя пострадавшими
Мэр Рыбинска полагает, что виноват в ДТП с двумя пострадавшими - РИА Новости, 09.09.2021
Мэр Рыбинска полагает, что виноват в ДТП с двумя пострадавшими
Мэр Рыбинска в Ярославской области Денис Добряков, ставший участником ДТП с двумя пострадавшими, рассказал, что выехал на встречную полосу, и полагает, что стал РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:27
2021-09-09T15:27
происшествия
рыбинск
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Мэр Рыбинска в Ярославской области Денис Добряков, ставший участником ДТП с двумя пострадавшими, рассказал, что выехал на встречную полосу, и полагает, что стал виновником аварии.Ранее администрация Рыбинска сообщила, что утром в четверг Добряков за рулем Lexus GX460 столкнулся с "ВАЗ-2110" в Ярославской области, водитель и пассажир "десятки" госпитализированы, сам глава города получил ушибы. Отмечалось, что столкновение автомобилей произошло в условиях плохой видимости и дождя."Попал в аварию. Думаю, что виноват я. Выполнял маневр с выездом на встречную полосу, а значит, несу ответственность за его безопасность. Была скользкая дорога и ограниченная видимость, детали еще установят сотрудники ГИБДД, но я вины с себя не снимаю", - написал Добряков на своей странице в Facebook.По его словам, он сразу вызвал скорую помощь, людей госпитализировали в сознании."С врачами я на связи, очень переживаю за пострадавших и желаю им скорейшего выздоровления. Прошел медицинское освидетельствование, как и положено, дал все необходимые показания и готов ответить по закону", - подчеркнул мэр.
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происшествия, рыбинск, ярославская область
15:27 09.09.2021
 
Мэр Рыбинска полагает, что виноват в ДТП с двумя пострадавшими

Мэр Рыбинска Добряков рассказал, что выехал на встречную полосу и стал виновником аварии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи в Казани
Машины скорой помощи в Казани - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Мэр Рыбинска в Ярославской области Денис Добряков, ставший участником ДТП с двумя пострадавшими, рассказал, что выехал на встречную полосу, и полагает, что стал виновником аварии.
Ранее администрация Рыбинска сообщила, что утром в четверг Добряков за рулем Lexus GX460 столкнулся с "ВАЗ-2110" в Ярославской области, водитель и пассажир "десятки" госпитализированы, сам глава города получил ушибы. Отмечалось, что столкновение автомобилей произошло в условиях плохой видимости и дождя.
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"Попал в аварию. Думаю, что виноват я. Выполнял маневр с выездом на встречную полосу, а значит, несу ответственность за его безопасность. Была скользкая дорога и ограниченная видимость, детали еще установят сотрудники ГИБДД, но я вины с себя не снимаю", - написал Добряков на своей странице в Facebook.
По его словам, он сразу вызвал скорую помощь, людей госпитализировали в сознании.
"С врачами я на связи, очень переживаю за пострадавших и желаю им скорейшего выздоровления. Прошел медицинское освидетельствование, как и положено, дал все необходимые показания и готов ответить по закону", - подчеркнул мэр.
 
ПроисшествияРыбинскЯрославская область
 
 
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