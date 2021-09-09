https://ria.ru/20210909/proisshestvie-1749364710.html

Мэр Рыбинска полагает, что виноват в ДТП с двумя пострадавшими

Мэр Рыбинска полагает, что виноват в ДТП с двумя пострадавшими - РИА Новости, 09.09.2021

Мэр Рыбинска полагает, что виноват в ДТП с двумя пострадавшими

Мэр Рыбинска в Ярославской области Денис Добряков, ставший участником ДТП с двумя пострадавшими, рассказал, что выехал на встречную полосу, и полагает, что стал РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:27

2021-09-09T15:27

2021-09-09T15:27

происшествия

рыбинск

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Мэр Рыбинска в Ярославской области Денис Добряков, ставший участником ДТП с двумя пострадавшими, рассказал, что выехал на встречную полосу, и полагает, что стал виновником аварии.Ранее администрация Рыбинска сообщила, что утром в четверг Добряков за рулем Lexus GX460 столкнулся с "ВАЗ-2110" в Ярославской области, водитель и пассажир "десятки" госпитализированы, сам глава города получил ушибы. Отмечалось, что столкновение автомобилей произошло в условиях плохой видимости и дождя."Попал в аварию. Думаю, что виноват я. Выполнял маневр с выездом на встречную полосу, а значит, несу ответственность за его безопасность. Была скользкая дорога и ограниченная видимость, детали еще установят сотрудники ГИБДД, но я вины с себя не снимаю", - написал Добряков на своей странице в Facebook.По его словам, он сразу вызвал скорую помощь, людей госпитализировали в сознании."С врачами я на связи, очень переживаю за пострадавших и желаю им скорейшего выздоровления. Прошел медицинское освидетельствование, как и положено, дал все необходимые показания и готов ответить по закону", - подчеркнул мэр.

https://ria.ru/20201123/chinovnik-1585995850.html

рыбинск

ярославская область

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происшествия, рыбинск, ярославская область