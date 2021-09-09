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Столичная прокуратура сообщила о снижении числа грабежей в Москве
Столичная прокуратура сообщила о снижении числа грабежей в Москве - РИА Новости, 09.09.2021
Столичная прокуратура сообщила о снижении числа грабежей в Москве
В Москве за восемь месяцев зарегистрировали 95,9 тысячи преступлений, что на 1,1 процента ниже прошлогоднего уровня, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:03
2021-09-09T09:03
2021-09-09T13:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Москве за восемь месяцев зарегистрировали 95,9 тысячи преступлений, что на 1,1 процента ниже прошлогоднего уровня, сообщается в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.Грабежей стало меньше на 26,3 процента, разбоев — на 26,9 процента, убийств — на 21,2 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 16,5 процента. Также на 4,2 процента упало число правонарушений, совершенных в общественных местах.При этом на 32,4 процента выросло количество изнасилований, указано в релизе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва
09:03 09.09.2021 (обновлено: 13:44 09.09.2021)
Столичная прокуратура сообщила о снижении числа грабежей в Москве
Прокуратура Москвы: число грабежей в городе снизилось более чем на четверть
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
В Москве за восемь месяцев зарегистрировали 95,9 тысячи преступлений, что на 1,1 процента ниже прошлогоднего уровня, сообщается в официальном Telegram-канале
столичной прокуратуры.
Грабежей стало меньше на 26,3 процента, разбоев — на 26,9 процента, убийств — на 21,2 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 16,5 процента.
Также на 4,2 процента упало число правонарушений, совершенных в общественных местах.
При этом на 32,4 процента выросло количество изнасилований, указано в релизе.