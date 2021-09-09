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Дворкович назвал три условия для успешного перехода на "зеленую" экономику
Дворкович назвал три условия для успешного перехода на "зеленую" экономику - РИА Новости, 09.09.2021
Дворкович назвал три условия для успешного перехода на "зеленую" экономику
Успешная реализация "зеленой" экономики возможна при налоговом стимулировании, участии и гарантиях государства при внедрении новых технологий и банковском... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T07:37
2021-09-09T10:04
экономика
технологии
фонд "сколково"
аркадий дворкович
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Успешная реализация "зеленой" экономики возможна при налоговом стимулировании, участии и гарантиях государства при внедрении новых технологий и банковском финансировании, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович."Мне кажется, необходимо сфокусироваться на трех элементах, которые будут способствовать "зеленому" переходу. Первое – это налоговое стимулирование", - рассказал Дворкович.Он добавил, что "если говорить о региональной повестке – это налог на прибыль, но я бы подумал и об НДПИ тоже". "Если сейчас НДПИ для металлургии будет повышаться, почему бы не сделать одновременно вычет при внедрении "зеленых" технологий", - отметил Дворкович."И третье – это финансовый рынок, банковское финансирование. За рубежом уже есть значительный финансовый пул институтов, которые готовы направлять средства на внедрение энергоэффективных технологий. В России пока нет такого предложения дешевых денег, чтобы попробовать. Все-таки это связано с недостаточной ликвидностью финансовой системы", - заключил Дворкович.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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экономика, технологии, фонд "сколково", аркадий дворкович, россия
07:37 09.09.2021 (обновлено: 10:04 09.09.2021)
 
Дворкович назвал три условия для успешного перехода на "зеленую" экономику

Глава "Сколково" Дворкович перечислил три элемента для реализации "зеленой" экономики

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович
Председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Успешная реализация "зеленой" экономики возможна при налоговом стимулировании, участии и гарантиях государства при внедрении новых технологий и банковском финансировании, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
"Мне кажется, необходимо сфокусироваться на трех элементах, которые будут способствовать "зеленому" переходу. Первое – это налоговое стимулирование", - рассказал Дворкович.
Он добавил, что "если говорить о региональной повестке – это налог на прибыль, но я бы подумал и об НДПИ тоже". "Если сейчас НДПИ для металлургии будет повышаться, почему бы не сделать одновременно вычет при внедрении "зеленых" технологий", - отметил Дворкович.

"Второй момент – разделение риска первого внедрения новых технологий со стороны государства, хотя бы частичное. Потому что крупные промышленные компании, публичные в том числе, часто не готовы брать на себя полный риск от имплементации чего-то неизвестного, еще не изученного, и чаще всего предпочитают зарубежные проверенные технологии", - добавил глава фонда.

"И третье – это финансовый рынок, банковское финансирование. За рубежом уже есть значительный финансовый пул институтов, которые готовы направлять средства на внедрение энергоэффективных технологий. В России пока нет такого предложения дешевых денег, чтобы попробовать. Все-таки это связано с недостаточной ликвидностью финансовой системы", - заключил Дворкович.
Читайте полный текст интервью >>
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Дворкович: углеродный сбор является решением для богатых стран
 
ЭкономикаТехнологииФонд "Сколково"Аркадий ДворковичРоссия
 
 
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