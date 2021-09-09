https://ria.ru/20210909/programma-1749281846.html

Дворкович назвал три условия для успешного перехода на "зеленую" экономику

Дворкович назвал три условия для успешного перехода на "зеленую" экономику - РИА Новости, 09.09.2021

Дворкович назвал три условия для успешного перехода на "зеленую" экономику

Успешная реализация "зеленой" экономики возможна при налоговом стимулировании, участии и гарантиях государства при внедрении новых технологий и банковском... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T07:37

2021-09-09T07:37

2021-09-09T10:04

экономика

технологии

фонд "сколково"

аркадий дворкович

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Успешная реализация "зеленой" экономики возможна при налоговом стимулировании, участии и гарантиях государства при внедрении новых технологий и банковском финансировании, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович."Мне кажется, необходимо сфокусироваться на трех элементах, которые будут способствовать "зеленому" переходу. Первое – это налоговое стимулирование", - рассказал Дворкович.Он добавил, что "если говорить о региональной повестке – это налог на прибыль, но я бы подумал и об НДПИ тоже". "Если сейчас НДПИ для металлургии будет повышаться, почему бы не сделать одновременно вычет при внедрении "зеленых" технологий", - отметил Дворкович."И третье – это финансовый рынок, банковское финансирование. За рубежом уже есть значительный финансовый пул институтов, которые готовы направлять средства на внедрение энергоэффективных технологий. В России пока нет такого предложения дешевых денег, чтобы попробовать. Все-таки это связано с недостаточной ликвидностью финансовой системы", - заключил Дворкович.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210909/sbor-1749280332.html

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экономика, технологии, фонд "сколково", аркадий дворкович, россия