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СМИ: Байден назначил ответственного за программу по расселению беженцев
СМИ: Байден назначил ответственного за программу по расселению беженцев - РИА Новости, 09.09.2021
СМИ: Байден назначил ответственного за программу по расселению беженцев
Президент США Джо Байден поручил бывшему спецпредставителю госдепартамента по закрытию тюрьмы Гуантанамо на Кубе Ли Волоски заниматься расселением афганских... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T01:58
2021-09-09T01:58
2021-09-09T01:58
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил бывшему спецпредставителю госдепартамента по закрытию тюрьмы Гуантанамо на Кубе Ли Волоски заниматься расселением афганских беженцев в США, сообщает издание Axios со ссылкой на источники в американской администрации.Согласно этой информации, Волоски получит статус "специального государственного служащего" и проработает на новой должности менее 130 дней, реализуя масштабную программу Байдена по расселению беженцев.
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сша
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в мире, сша, джо байден
СМИ: Байден назначил ответственного за программу по расселению беженцев
Axios: экс-сотрудник госдепа по закрытию Гуантанамо займется расселением афганцев-беженцев