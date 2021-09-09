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Правительство продлило беспошлинный ввоз "космических" товаров из США
Правительство продлило беспошлинный ввоз "космических" товаров из США - РИА Новости, 09.09.2021
Правительство продлило беспошлинный ввоз "космических" товаров из США
Правительство России одобрило ноту МИД России о продлении до 2026 года соглашения о беспошлинном ввозе товаров, перемещаемых в рамках российско-американского... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T19:18
2021-09-09T19:18
экономика
сша
правительство рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил мишустин
космос - риа наука
энергомаш
рд-180
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило ноту МИД России о продлении до 2026 года соглашения о беспошлинном ввозе товаров, перемещаемых в рамках российско-американского сотрудничества в области исследования космоса, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Нота МИД России составлена в ответ на ноту посольства США, которое от имени правительства страны предложило продлить соглашение 1994 года на очередной пятилетний срок - с 26 августа 2021 года по 25 августа 2026 года.Россия поставляла в США два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По данным НПО "Энергомаш", в Америку с 1999 года было отправлено 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано. Последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана в апреле. Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано. Ранее сообщалось о переговорах по поставке в США модернизированных РД-181М.Россия, в свою очередь, как минимум до 2014 года закупала в США микроэлектронику для спутников категории space, однако США затем ввели запрет на поставку в Россию этих компонентов. Так, теперь это стало причиной проблем с изготовлением производимого в России ангольского спутника, заказанные в Европе системы для которого содержат американские компоненты.
https://ria.ru/20210904/roskosmos-1748710036.html
сша
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экономика, сша, правительство рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил мишустин, космос - риа наука, энергомаш, рд-180, пошлины, россия
19:18 09.09.2021
 
Правительство продлило беспошлинный ввоз "космических" товаров из США

Правительство продлило до 2026 года беспошлинный ввоз из США "космических" товаров

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило ноту МИД России о продлении до 2026 года соглашения о беспошлинном ввозе товаров, перемещаемых в рамках российско-американского сотрудничества в области исследования космоса, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Нота МИД России составлена в ответ на ноту посольства США, которое от имени правительства страны предложило продлить соглашение 1994 года на очередной пятилетний срок - с 26 августа 2021 года по 25 августа 2026 года.
Россия поставляла в США два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По данным НПО "Энергомаш", в Америку с 1999 года было отправлено 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано. Последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана в апреле. Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано. Ранее сообщалось о переговорах по поставке в США модернизированных РД-181М.
Россия, в свою очередь, как минимум до 2014 года закупала в США микроэлектронику для спутников категории space, однако США затем ввели запрет на поставку в Россию этих компонентов. Так, теперь это стало причиной проблем с изготовлением производимого в России ангольского спутника, заказанные в Европе системы для которого содержат американские компоненты.
Ракетные двигатели РД-276 и РД-181 - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 18:18Наука
"Роскосмос" готов продолжить поставки двигателей РД-180 в США
 
ЭкономикаСШАПравительство РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил МишустинКосмос - РИА НаукаЭнергомашРД-180ПошлиныРоссия
 
 
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