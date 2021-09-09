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Правительство продлило беспошлинный ввоз "космических" товаров из США

Правительство продлило беспошлинный ввоз "космических" товаров из США - РИА Новости, 09.09.2021

Правительство продлило беспошлинный ввоз "космических" товаров из США

Правительство России одобрило ноту МИД России о продлении до 2026 года соглашения о беспошлинном ввозе товаров, перемещаемых в рамках российско-американского... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T19:18

2021-09-09T19:18

2021-09-09T19:18

экономика

сша

правительство рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил мишустин

космос - риа наука

энергомаш

рд-180

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило ноту МИД России о продлении до 2026 года соглашения о беспошлинном ввозе товаров, перемещаемых в рамках российско-американского сотрудничества в области исследования космоса, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Нота МИД России составлена в ответ на ноту посольства США, которое от имени правительства страны предложило продлить соглашение 1994 года на очередной пятилетний срок - с 26 августа 2021 года по 25 августа 2026 года.Россия поставляла в США два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По данным НПО "Энергомаш", в Америку с 1999 года было отправлено 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано. Последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана в апреле. Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано. Ранее сообщалось о переговорах по поставке в США модернизированных РД-181М.Россия, в свою очередь, как минимум до 2014 года закупала в США микроэлектронику для спутников категории space, однако США затем ввели запрет на поставку в Россию этих компонентов. Так, теперь это стало причиной проблем с изготовлением производимого в России ангольского спутника, заказанные в Европе системы для которого содержат американские компоненты.

https://ria.ru/20210904/roskosmos-1748710036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, правительство рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил мишустин, космос - риа наука, энергомаш, рд-180, пошлины, россия