https://ria.ru/20210909/prilozhenie-1749376179.html

Пользователей "Умного голосования" предупредили об угрозе утечки данных

Пользователей "Умного голосования" предупредили об угрозе утечки данных - РИА Новости, 09.09.2021

Пользователей "Умного голосования" предупредили об угрозе утечки данных

Пользователи приложения "Умное голосование" не защищены от утечек персональных данных, как об этом говорят его разработчики, заявил РИА Новости юрист Илья... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:09

2021-09-09T16:09

2021-09-09T17:38

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технологии

выборы в государственную думу

илья ремесло

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пользователи приложения "Умное голосование" не защищены от утечек персональных данных, как об этом говорят его разработчики, заявил РИА Новости юрист Илья Ремесло.Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к одноименному сайту из-за того, что его используют для продолжения деятельности ФБК*.Как отметил эксперт, в разделе privacy policy указано, что информация может передаваться третьей стороне.Он напомнил, что у команды Навального постоянно случаются различные утечки, и новые могут повториться из-за "Умного голосования". Поэтому верить людям, которые постоянно врут о том, что хранят данные сторонников в безопасности, также не стоит, добавил Ремесло.Собеседник агентства указал, что приложением невозможно пользоваться анонимно, так как для его скачивания нужно иметь аккаунт Google или Apple, привязанный к мобильному телефону.Юрист отметил, что не хочет говорить обо всех уязвимостях, чтобы не помогать команде Навального. Также он напомнил, что Роскомнадзор уже научился блокировать даже скачанную программу.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20210906/dostup-1748896237.html

https://ria.ru/20210905/sud-1748762985.html

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общество, технологии, выборы в государственную думу, илья ремесло, россия