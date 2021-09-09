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В Перми осудили двух человек, маскировавших наркотики гипсом и гуашью
В Перми осудили двух человек, маскировавших наркотики гипсом и гуашью - РИА Новости, 09.09.2021
В Перми осудили двух человек, маскировавших наркотики гипсом и гуашью
Жителя Перми и его подругу, работавших закладчиками в интернет-магазине по сбыту наркотиков и заливавших "синтетику" для маскировки строительным гипсом, а потом РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:51
2021-09-09T10:51
происшествия
пермь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
россия
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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Жителя Перми и его подругу, работавших закладчиками в интернет-магазине по сбыту наркотиков и заливавших "синтетику" для маскировки строительным гипсом, а потом раскрашивавших получившиеся предметы гуашью, суд приговорил к 9 и 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.По данным полиции, 28-летний пермяк и его 35-летняя сожительница работали закладчиками. Пакеты с наркотиком они заливали строительным гипсом, а затем окрашивали гуашью коричневого цвета. Слепки напоминали фрагменты почвы, поэтому на местности они оставались незаметными для обывателей.Полицейские задержали пару в лесополосе микрорайона Чапаевский в Перми сразу после того, как они забрали партию запрещенных веществ из оборудованного тайника. У молодых людей изъяли более 40 свертков с "синтетикой". Сожители планировали разложить эти упаковки для рядовых потребителей. Делали они это быстро, могли справиться с такой партией за сутки, уточнили в полиции. При этом молодой человек и девушка сами являлись "потребителями" со стажем.Фигурант параллельно работал ревизором в другом интернет-магазине и контролировал себе же подобных закладчиков. Он проверял соответствует ли информация, отправленная курьеру, действительности. Оплату брал наркотиками."В ходе проведенных обысков и досмотров полиция изъяла коло 80 граммов запрещенных веществ. Молодого человека суд приговорил к 9 годам заключения, а его сожительницу - к 7 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.
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происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, россия
10:51 09.09.2021
 
В Перми осудили двух человек, маскировавших наркотики гипсом и гуашью

Двое пермяков, маскировавших наркотики гипсом и гуашью, получили девять и семь лет колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Жителя Перми и его подругу, работавших закладчиками в интернет-магазине по сбыту наркотиков и заливавших "синтетику" для маскировки строительным гипсом, а потом раскрашивавших получившиеся предметы гуашью, суд приговорил к 9 и 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.
По данным полиции, 28-летний пермяк и его 35-летняя сожительница работали закладчиками. Пакеты с наркотиком они заливали строительным гипсом, а затем окрашивали гуашью коричневого цвета. Слепки напоминали фрагменты почвы, поэтому на местности они оставались незаметными для обывателей.
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Фигурант параллельно работал ревизором в другом интернет-магазине и контролировал себе же подобных закладчиков. Он проверял соответствует ли информация, отправленная курьеру, действительности. Оплату брал наркотиками.
"В ходе проведенных обысков и досмотров полиция изъяла коло 80 граммов запрещенных веществ. Молодого человека суд приговорил к 9 годам заключения, а его сожительницу - к 7 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.
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