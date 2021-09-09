https://ria.ru/20210909/prezidenty-1749438958.html

В Киеве заявили о необходимости разговора президентов России и Украины

В Киеве заявили о необходимости разговора президентов России и Украины - РИА Новости, 10.09.2021

В Киеве заявили о необходимости разговора президентов России и Украины

Разговор с президентом РФ Владимиром Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-09T23:00

2021-09-09T23:00

2021-09-10T00:21

киев

москва

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

дмитрий кулеба

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Разговор с президентом РФ Владимиром Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Ранее Кулеба заявил, что Киев готов ко встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако складывается впечатление, что Москва избегает этой встречи."Нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ. А это Владимир Путин… Это должен быть разговор, я думаю, это будет чрезвычайно сложный разговор, но нужно идти к нему. Это не означает, что мы отбрасываем "нормандский формат", однозначно, нет. Наоборот, мы активировали сейчас подготовку к саммиту в "нормандском формате", - сказал он в эфире телеканала "1+1".Ранее Кулеба сообщил, что Украина готова провести встречу на уровне глав МИД "нормандского формата" в любой момент, после лета наметилась активизация в этом направлении.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что Киев не направлял по официальным каналам предложение о встрече.

https://ria.ru/20210909/rusofobiya-1749408922.html

https://ria.ru/20210909/meduzy-1749437331.html

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, москва, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, дмитрий кулеба, россия