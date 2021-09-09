https://ria.ru/20210909/prezidenty-1749438958.html
В Киеве заявили о необходимости разговора президентов России и Украины
В Киеве заявили о необходимости разговора президентов России и Украины - РИА Новости, 10.09.2021
В Киеве заявили о необходимости разговора президентов России и Украины
Разговор с президентом РФ Владимиром Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-09T23:00
2021-09-09T23:00
2021-09-10T00:21
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владимир зеленский
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россия
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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Разговор с президентом РФ Владимиром Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Ранее Кулеба заявил, что Киев готов ко встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако складывается впечатление, что Москва избегает этой встречи."Нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ. А это Владимир Путин… Это должен быть разговор, я думаю, это будет чрезвычайно сложный разговор, но нужно идти к нему. Это не означает, что мы отбрасываем "нормандский формат", однозначно, нет. Наоборот, мы активировали сейчас подготовку к саммиту в "нормандском формате", - сказал он в эфире телеканала "1+1".Ранее Кулеба сообщил, что Украина готова провести встречу на уровне глав МИД "нормандского формата" в любой момент, после лета наметилась активизация в этом направлении.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что Киев не направлял по официальным каналам предложение о встрече.
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киев, москва, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, дмитрий кулеба, россия
23:00 09.09.2021 (обновлено: 00:21 10.09.2021)
В Киеве заявили о необходимости разговора президентов России и Украины
Глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости разговора Зеленского с Путиным