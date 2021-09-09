https://ria.ru/20210909/pravitelstvo-1749274124.html

Талибы заявили, что в их правительстве появятся должности для женщин

Талибы заявили, что в их правительстве появятся должности для женщин - РИА Новости, 09.09.2021

Талибы заявили, что в их правительстве появятся должности для женщин

В афганском правительстве талибов появятся должности для женщин, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T02:07

2021-09-09T02:07

2021-09-09T02:16

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В афганском правительстве талибов появятся должности для женщин, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.В среду участник протестов сообщил РИА Новости, что жительницы Кабула вышли на очередную акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части города. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/vybory-1749254186.html

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция)