Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/pravitelstvo-1749274124.html
Талибы заявили, что в их правительстве появятся должности для женщин
Талибы заявили, что в их правительстве появятся должности для женщин - РИА Новости, 09.09.2021
Талибы заявили, что в их правительстве появятся должности для женщин
В афганском правительстве талибов появятся должности для женщин, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T02:07
2021-09-09T02:16
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749018184_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_e995a12276b1269d9bb2df869e956b95.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В афганском правительстве талибов появятся должности для женщин, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.В среду участник протестов сообщил РИА Новости, что жительницы Кабула вышли на очередную акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части города. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/vybory-1749254186.html
кабул (город)
афганистан
панджшер (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749018184_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_f6f0d15d666b2d8bacb040d9aae4bdb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция)
02:07 09.09.2021 (обновлено: 02:16 09.09.2021)
 
Талибы заявили, что в их правительстве появятся должности для женщин

Представитель "Талибана"* Муджахид: женщины смогут работать в афганском правительстве

© REUTERS / West Asia News AgencyАфганские женщины во время акции протеста в Кабуле
Афганские женщины во время акции протеста в Кабуле - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В афганском правительстве талибов появятся должности для женщин, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.

"Это правительство временное. У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдем место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап", - заявил Муджахид французскому телеканалу BFMTV.

В среду участник протестов сообщил РИА Новости, что жительницы Кабула вышли на очередную акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части города. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 20:44В мире
Талибы заявили, что в Афганистане пройдут всеобщие выборы
 
В миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанПанджшер (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
Лента новостейМолния