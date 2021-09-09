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СМИ: при пожаре в ковид-центре в Северной Македонии погибли 14 человек

СМИ: при пожаре в ковид-центре в Северной Македонии погибли 14 человек - РИА Новости, 09.09.2021

СМИ: при пожаре в ковид-центре в Северной Македонии погибли 14 человек

Минимум 14 человек погибли и 20 пострадали при пожаре в ковид-больнице в городе Тетово на западе Северной Македонии, передает телеканал "Алсат-М". РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T01:25

2021-09-09T01:25

2021-09-09T01:43

в мире

северная македония

скопье

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БЕЛГРАД, 9 сен - РИА Новости. Минимум 14 человек погибли и 20 пострадали при пожаре в ковид-больнице в городе Тетово на западе Северной Македонии, передает телеканал "Алсат-М".Возгорание произошло после 21.00 (22.00 мск) в среду в Тетово на северо-западе страны, где компактно проживают местные албанцы. По стечению обстоятельств Северная Македония торжественно отмечала 8 сентября 30-годовщину независимости государства. В тушении были задействованы 7 машин и 30 пожарных."Как минимум 14 человек погибли при пожаре в ковид-центре", - передает албаноязычный телеканал со ссылкой на источник. Также сообщается о двух десятках пострадавших, по неофициальным данным.Глава минздрава республики Венко Филипче написал в Twitter, что "страшное несчастье произошло в Тетово, где есть жертвы пожара". Точное число погибших лиц, пострадавших и их состояние устанавливаются по его словам устанавливаются в настоящее время. Он добавил, что пожар был погашен, а пострадавших перевозят в Скопье. В Тетово заседает кризисный штаб с участием премьера Зорана Заева.

северная македония

скопье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, северная македония, скопье