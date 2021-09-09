01:25 09.09.2021 (обновлено: 01:43 09.09.2021)
СМИ: при пожаре в ковид-центре в Северной Македонии погибли 14 человек
"Алсат-М": при пожаре в ковид-центре на западе Северной Македонии погибли 14 человек
БЕЛГРАД, 9 сен - РИА Новости. Минимум 14 человек погибли и 20 пострадали при пожаре в ковид-больнице в городе Тетово на западе Северной Македонии, передает телеканал "Алсат-М".
Возгорание произошло после 21.00 (22.00 мск) в среду в Тетово на северо-западе страны, где компактно проживают местные албанцы. По стечению обстоятельств Северная Македония торжественно отмечала 8 сентября 30-годовщину независимости государства. В тушении были задействованы 7 машин и 30 пожарных.
"Как минимум 14 человек погибли при пожаре в ковид-центре", - передает албаноязычный телеканал со ссылкой на источник. Также сообщается о двух десятках пострадавших, по неофициальным данным.
Глава минздрава республики Венко Филипче написал в Twitter, что "страшное несчастье произошло в Тетово, где есть жертвы пожара". Точное число погибших лиц, пострадавших и их состояние устанавливаются по его словам устанавливаются в настоящее время. Он добавил, что пожар был погашен, а пострадавших перевозят в Скопье. В Тетово заседает кризисный штаб с участием премьера Зорана Заева.
"В данный момент подтверждено 10 погибших при пожаре, но число может возрасти … Призываю СМИ и граждан не спекулировать цифрами, всей подтвержденной информацией с вами поделимся", - указал министр здравоохранения в микроблоге.