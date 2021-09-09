https://ria.ru/20210909/potok-1749393561.html

В Кремле надеются, что никто и ничто не помешает "Северному потоку — 2"

В Кремле надеются, что никто и ничто не помешает "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 09.09.2021

В Кремле надеются, что никто и ничто не помешает "Северному потоку — 2"

В Кремле надеются, что уже никто и ничто не сможет остановить ввод "Северного потока — 2" в строй, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:30

2021-09-09T17:30

2021-09-09T19:42

экономика

дмитрий песков

северный поток — 2

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. В Кремле надеются, что уже никто и ничто не сможет остановить ввод "Северного потока — 2" в строй, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Намерения так или иначе мешать реализации этого важного проекта декларировались в Вашингтоне давным-давно. В Киеве тоже давным-давно кричат "караул", — сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Он подчеркнул, что, по словам Путина, Россия готова продолжать транзит газа через Украину при условии, что это будет экономически целесообразно. Пресс-секретарь отметил, что строительство пытались по-разному сорвать, но не получилось."Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", — сказал он.Как считает Песков, к словам украинцев об "опасности проекта" вряд ли прислушаются в Европе из-за катастрофической ситуации с заполненностью подземных хранилищ и высоких цен на топливо. Он добавил, что поставки по трубе остаются гарантированными по объемам, ритмичности и цене."Таким он будет в обозримой перспективе. Поэтому газ нужен", — заключил пресс-секретарь президента."Северный поток — 2" протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток — 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021-го, вчера Nord Stream 2 AG объявил о сварке последней трубы второй нитки. Начать эксплуатацию трубопровода планируется до конца года.

https://ria.ru/20210909/evropa-1749245687.html

https://ria.ru/20210908/potok-1749217167.html

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-09T17:30 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, дмитрий песков, северный поток — 2, россия