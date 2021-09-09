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https://ria.ru/20210909/potok-1749393561.html
В Кремле надеются, что никто и ничто не помешает "Северному потоку — 2"
В Кремле надеются, что никто и ничто не помешает "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 09.09.2021
В Кремле надеются, что никто и ничто не помешает "Северному потоку — 2"
В Кремле надеются, что уже никто и ничто не сможет остановить ввод "Северного потока — 2" в строй, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:30
2021-09-09T19:42
экономика
дмитрий песков
северный поток — 2
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. В Кремле надеются, что уже никто и ничто не сможет остановить ввод "Северного потока — 2" в строй, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Намерения так или иначе мешать реализации этого важного проекта декларировались в Вашингтоне давным-давно. В Киеве тоже давным-давно кричат "караул", — сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Он подчеркнул, что, по словам Путина, Россия готова продолжать транзит газа через Украину при условии, что это будет экономически целесообразно. Пресс-секретарь отметил, что строительство пытались по-разному сорвать, но не получилось."Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", — сказал он.Как считает Песков, к словам украинцев об "опасности проекта" вряд ли прислушаются в Европе из-за катастрофической ситуации с заполненностью подземных хранилищ и высоких цен на топливо. Он добавил, что поставки по трубе остаются гарантированными по объемам, ритмичности и цене."Таким он будет в обозримой перспективе. Поэтому газ нужен", — заключил пресс-секретарь президента."Северный поток — 2" протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток — 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021-го, вчера Nord Stream 2 AG объявил о сварке последней трубы второй нитки. Начать эксплуатацию трубопровода планируется до конца года.
https://ria.ru/20210909/evropa-1749245687.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, дмитрий песков, северный поток — 2, россия
17:30 09.09.2021 (обновлено: 19:42 09.09.2021)
 
В Кремле надеются, что никто и ничто не помешает "Северному потоку — 2"

Песков: надеемся, что никто и ничто не помешает запуску "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра
Специалист работает на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. В Кремле надеются, что уже никто и ничто не сможет остановить ввод "Северного потока — 2" в строй, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Намерения так или иначе мешать реализации этого важного проекта декларировались в Вашингтоне давным-давно. В Киеве тоже давным-давно кричат "караул", — сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 08:00
Европа хочет покупать российский газ за рубли
Он подчеркнул, что, по словам Путина, Россия готова продолжать транзит газа через Украину при условии, что это будет экономически целесообразно. Пресс-секретарь отметил, что строительство пытались по-разному сорвать, но не получилось.
"Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", — сказал он.
Как считает Песков, к словам украинцев об "опасности проекта" вряд ли прислушаются в Европе из-за катастрофической ситуации с заполненностью подземных хранилищ и высоких цен на топливо. Он добавил, что поставки по трубе остаются гарантированными по объемам, ритмичности и цене.
"Таким он будет в обозримой перспективе. Поэтому газ нужен", — заключил пресс-секретарь президента.
"Северный поток — 2" протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток — 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021-го, вчера Nord Stream 2 AG объявил о сварке последней трубы второй нитки. Начать эксплуатацию трубопровода планируется до конца года.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 16:45
СМИ назвали дату запуска "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаДмитрий ПесковСеверный поток — 2Россия
 
 
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