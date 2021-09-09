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В МИД прокомментировали завершение строительства "Северного потока — 2"
В МИД прокомментировали завершение строительства "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.09.2021
В МИД прокомментировали завершение строительства "Северного потока — 2"
Строительство "Северного потока — 2" завершается, Москва рассчитывает, что миллионы европейских потребителей скоро начнут получать по нему газ из России,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:28
2021-09-09T17:26
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
северный поток — 2
россия
украина
европа
мария захарова
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" завершается, Москва рассчитывает, что миллионы европейских потребителей скоро начнут получать по нему газ из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сооружение одного из крупнейших в мире энергетических инфраструктурных объектов близится к завершению. Всем, включая и оппонентов "Северного потока — 2", которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его просто невозможно и пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту, пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она добавила, что сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора."Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному, подчеркиваю, и экологическому маршруту", - отметила представитель МИД.Россия надеется, что проект "Северный поток — 2" перестанет быть поводом для конфронтации, и призывает к сотрудничеству, добавила Захарова."СП — 2, как и его предшественник СП — 1, является позитивным примером взаимовыгодного партнерства России и Европы, которое мы готовы выстраивать на принципах уважения интересов и взаимной выгоды", - добавила она."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Как сообщил на этой неделе Nord Stream 2 AG, оператор сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года. "Газпром" в свою очередь проинформировал о завершении укладки "Северного потока — 2". Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.
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экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток — 2, россия, украина, европа, мария захарова
16:28 09.09.2021 (обновлено: 17:26 09.09.2021)
 
В МИД прокомментировали завершение строительства "Северного потока — 2"

Захарова: надеемся, что "Северный поток — 2" перестанет быть поводом для конфронтации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" завершается, Москва рассчитывает, что миллионы европейских потребителей скоро начнут получать по нему газ из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сооружение одного из крупнейших в мире энергетических инфраструктурных объектов близится к завершению. Всем, включая и оппонентов "Северного потока — 2", которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его просто невозможно и пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту, пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она добавила, что сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора.
"Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному, подчеркиваю, и экологическому маршруту", - отметила представитель МИД.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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Россия надеется, что проект "Северный поток — 2" перестанет быть поводом для конфронтации, и призывает к сотрудничеству, добавила Захарова.

"Мы искренне надеемся, что "Северный поток — 2" перестанет являться предметом разного рода политических спекуляций, вбросов, информационных кампаний, предлогом для незаконных ограничительных мер, и вообще в принципе уйдет из конфронтационной повестки", - сказала она.

"СП — 2, как и его предшественник СП — 1, является позитивным примером взаимовыгодного партнерства России и Европы, которое мы готовы выстраивать на принципах уважения интересов и взаимной выгоды", - добавила она.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
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Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Как сообщил на этой неделе Nord Stream 2 AG, оператор сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года. "Газпром" в свою очередь проинформировал о завершении укладки "Северного потока — 2". Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.
 
ЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Северный поток — 2РоссияУкраинаЕвропаМария Захарова
 
 
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