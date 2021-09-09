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В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину - РИА Новости, 09.09.2021
В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский заявил, что "Газпром" не сможет отказаться от транзита из-за требований к "Северному... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:22
2021-09-09T14:03
экономика
сша
газпром
pgnig
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский заявил, что "Газпром" не сможет отказаться от транзита из-за требований к "Северному потоку — 2" со стороны Евросоюза. Об этом сообщило агентство "Укринформ".По его словам, если магистраль будут использовать в соответствии с европейскими регуляциями, эксплуатировать ее в полную силу не получится, поэтому России придется и дальше прокачивать сырье через Украину."Северный поток — 2" протянут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ.При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.Строительство первой нитки "Северного потока — 2" завершили в июне 2021 года, вчера Nord Stream 2 AG объявил о сварке последней трубы второй нитки. Начать эксплуатацию планируется до конца года.
сша
балтийское море
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, сша, газпром, pgnig, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
13:22 09.09.2021 (обновлено: 14:03 09.09.2021)
 
В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину

В PGNIG заявили, что "Северный поток — 2" не избавит Россию от транзита газа через Украину

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский заявил, что "Газпром" не сможет отказаться от транзита из-за требований к "Северному потоку — 2" со стороны Евросоюза. Об этом сообщило агентство "Укринформ".
По его словам, если магистраль будут использовать в соответствии с европейскими регуляциями, эксплуатировать ее в полную силу не получится, поэтому России придется и дальше прокачивать сырье через Украину.
"Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2", — отметил Маевский.
"Северный поток — 2" протянут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ.
При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
Строительство первой нитки "Северного потока — 2" завершили в июне 2021 года, вчера Nord Stream 2 AG объявил о сварке последней трубы второй нитки. Начать эксплуатацию планируется до конца года.
 
ЭкономикаСШАГазпромPGNiGБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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