https://ria.ru/20210909/potok-1749336907.html

В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину

В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину - РИА Новости, 09.09.2021

В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину

Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский заявил, что "Газпром" не сможет отказаться от транзита из-за требований к "Северному... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:22

2021-09-09T13:22

2021-09-09T14:03

экономика

сша

газпром

pgnig

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский заявил, что "Газпром" не сможет отказаться от транзита из-за требований к "Северному потоку — 2" со стороны Евросоюза. Об этом сообщило агентство "Укринформ".По его словам, если магистраль будут использовать в соответствии с европейскими регуляциями, эксплуатировать ее в полную силу не получится, поэтому России придется и дальше прокачивать сырье через Украину."Северный поток — 2" протянут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ.При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.Строительство первой нитки "Северного потока — 2" завершили в июне 2021 года, вчера Nord Stream 2 AG объявил о сварке последней трубы второй нитки. Начать эксплуатацию планируется до конца года.

сша

балтийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-09T13:22 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, газпром, pgnig, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия