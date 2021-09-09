https://ria.ru/20210909/popova-1749329768.html

Попова уверена, что коронавирус останется еще надолго

Попова уверена, что коронавирус останется еще надолго - РИА Новости, 09.09.2021

Попова уверена, что коронавирус останется еще надолго

Коронавирус останется еще надолго, очевидно, что будут и новые вирусы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:48

2021-09-09T12:48

2021-09-09T13:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Коронавирус останется еще надолго, очевидно, что будут и новые вирусы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы прошли только этап и, очевидно, дальше развитие будет продолжаться, что вирус и этот с нами навсегда и надолго, и новые, очевидно, будут", - сказала Попова на форуме социальных инноваций регионов.

https://ria.ru/20210909/nipakh-1749330196.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)