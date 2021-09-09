https://ria.ru/20210909/popova-1749329768.html
Попова уверена, что коронавирус останется еще надолго
Попова уверена, что коронавирус останется еще надолго - РИА Новости, 09.09.2021
Попова уверена, что коронавирус останется еще надолго
Коронавирус останется еще надолго, очевидно, что будут и новые вирусы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:48
2021-09-09T12:48
2021-09-09T13:03
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Коронавирус останется еще надолго, очевидно, что будут и новые вирусы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы прошли только этап и, очевидно, дальше развитие будет продолжаться, что вирус и этот с нами навсегда и надолго, и новые, очевидно, будут", - сказала Попова на форуме социальных инноваций регионов.
https://ria.ru/20210909/nipakh-1749330196.html
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общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
12:48 09.09.2021 (обновлено: 13:03 09.09.2021)
Попова уверена, что коронавирус останется еще надолго
Глава Роспотребнадзора Попова: коронавирус с нами надолго, будут и новые вирусы