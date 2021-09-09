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Телеведущий Евгений Попов сообщил, что Twitter заблокировал его страницу
Телеведущий Евгений Попов сообщил, что Twitter заблокировал его страницу - РИА Новости, 09.09.2021
Телеведущий Евгений Попов сообщил, что Twitter заблокировал его страницу
Телеведущий канала "Россия 1" Евгений Попов сообщил, что Twitter приостановил действие его учетной записи. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:01
2021-09-09T13:01
2021-09-09T13:50
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
евгений попов
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущий канала "Россия 1" Евгений Попов сообщил, что Twitter приостановил действие его учетной записи."Расцениваю это как прямое вмешательство иностранной структуры в выборы депутатов Государственной думы России. Что ж. Всех не заблокируете. Победа будет за нами! Увидимся на западе Москвы!" — написал он в своем Telegram-канале.Попов — зарегистрированный кандидат по Кунцевскому округу в Москве. В парламенте он планирует заняться вопросами трудовой бедности и градостроительства.Голосование в этом году пройдет 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, евгений попов, россия
13:01 09.09.2021 (обновлено: 13:50 09.09.2021)
Телеведущий Евгений Попов сообщил, что Twitter заблокировал его страницу
Телеведущий Евгений Попов сообщил о блокировке его страницы в Twitter