https://ria.ru/20210909/popov-1749332890.html

Телеведущий Евгений Попов сообщил, что Twitter заблокировал его страницу

Телеведущий Евгений Попов сообщил, что Twitter заблокировал его страницу - РИА Новости, 09.09.2021

Телеведущий Евгений Попов сообщил, что Twitter заблокировал его страницу

Телеведущий канала "Россия 1" Евгений Попов сообщил, что Twitter приостановил действие его учетной записи. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:01

2021-09-09T13:01

2021-09-09T13:50

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

евгений попов

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущий канала "Россия 1" Евгений Попов сообщил, что Twitter приостановил действие его учетной записи."Расцениваю это как прямое вмешательство иностранной структуры в выборы депутатов Государственной думы России. Что ж. Всех не заблокируете. Победа будет за нами! Увидимся на западе Москвы!" — написал он в своем Telegram-канале.Попов — зарегистрированный кандидат по Кунцевскому округу в Москве. В парламенте он планирует заняться вопросами трудовой бедности и градостроительства.Голосование в этом году пройдет 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, евгений попов, россия