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Культура
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Восстановить фрески в Помпеях поможет робот
Восстановить фрески в Помпеях поможет робот - РИА Новости, 09.09.2021
Восстановить фрески в Помпеях поможет робот
С сентября этого года работать над восстановлением разрушенных фресок в Помпеях начал робот, сообщает "Европульс". РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T06:30
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. С сентября этого года работать над восстановлением разрушенных фресок в Помпеях начал робот, сообщает "Европульс".Во время извержения вулкана в 79 году нашей эры в Помпеях фрески и мозаики были сильно повреждены или распались на множество мелких фрагментов. Собрать вручную их невозможно, поэтому до этого момента они хранились в музейных хранилищах.Теперь заниматься восстановлением произведений искусства будет робот. Он оснащен искусственным интеллектом и с помощью механических рук способен сканировать и распознавать мелкие фрагменты, а затем расставлять их в нужной последовательности.Уточняется, что для восстановления разрушенных фресок одного из зданий ему потребуется четыре года.
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технологии, искусство, италия, новости - туризм, помпеи, искусственный интеллект, археология, новости культуры
06:30 09.09.2021
 

Восстановить фрески в Помпеях поможет робот

CC BY 3.0 / Cesare Abbate / Ministero per i beni e le attività culturali / Leda e il cignoФреска "Леда и лебедь", найденная в Помпеях
Фреска Леда и лебедь, найденная в Помпеях - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
CC BY 3.0 / Cesare Abbate / Ministero per i beni e le attività culturali / Leda e il cigno
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. С сентября этого года работать над восстановлением разрушенных фресок в Помпеях начал робот, сообщает "Европульс".
Во время извержения вулкана в 79 году нашей эры в Помпеях фрески и мозаики были сильно повреждены или распались на множество мелких фрагментов. Собрать вручную их невозможно, поэтому до этого момента они хранились в музейных хранилищах.
Теперь заниматься восстановлением произведений искусства будет робот. Он оснащен искусственным интеллектом и с помощью механических рук способен сканировать и распознавать мелкие фрагменты, а затем расставлять их в нужной последовательности.
Уточняется, что для восстановления разрушенных фресок одного из зданий ему потребуется четыре года.
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