https://ria.ru/20210909/pompei-1749141783.html

Восстановить фрески в Помпеях поможет робот

Восстановить фрески в Помпеях поможет робот - РИА Новости, 09.09.2021

Восстановить фрески в Помпеях поможет робот

С сентября этого года работать над восстановлением разрушенных фресок в Помпеях начал робот, сообщает "Европульс". РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T06:30

2021-09-09T06:30

2021-09-09T06:30

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. С сентября этого года работать над восстановлением разрушенных фресок в Помпеях начал робот, сообщает "Европульс".Во время извержения вулкана в 79 году нашей эры в Помпеях фрески и мозаики были сильно повреждены или распались на множество мелких фрагментов. Собрать вручную их невозможно, поэтому до этого момента они хранились в музейных хранилищах.Теперь заниматься восстановлением произведений искусства будет робот. Он оснащен искусственным интеллектом и с помощью механических рук способен сканировать и распознавать мелкие фрагменты, а затем расставлять их в нужной последовательности.Уточняется, что для восстановления разрушенных фресок одного из зданий ему потребуется четыре года.

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

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2021

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технологии, искусство, италия, новости - туризм, помпеи, искусственный интеллект, археология, новости культуры