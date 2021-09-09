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Восстановить фрески в Помпеях поможет робот
Восстановить фрески в Помпеях поможет робот - РИА Новости, 09.09.2021
Восстановить фрески в Помпеях поможет робот
С сентября этого года работать над восстановлением разрушенных фресок в Помпеях начал робот, сообщает "Европульс". РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T06:30
2021-09-09T06:30
2021-09-09T06:30
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. С сентября этого года работать над восстановлением разрушенных фресок в Помпеях начал робот, сообщает "Европульс".Во время извержения вулкана в 79 году нашей эры в Помпеях фрески и мозаики были сильно повреждены или распались на множество мелких фрагментов. Собрать вручную их невозможно, поэтому до этого момента они хранились в музейных хранилищах.Теперь заниматься восстановлением произведений искусства будет робот. Он оснащен искусственным интеллектом и с помощью механических рук способен сканировать и распознавать мелкие фрагменты, а затем расставлять их в нужной последовательности.Уточняется, что для восстановления разрушенных фресок одного из зданий ему потребуется четыре года.
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