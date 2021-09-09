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Синоптики предупредили москвичей об "обвале полярного холода"
Синоптики предупредили москвичей об "обвале полярного холода" - РИА Новости, 09.09.2021
Синоптики предупредили москвичей об "обвале полярного холода"
Погода в Москва со вторника начнет портиться и к середине недели произойдет обвал полярного холода, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:55
2021-09-09T20:07
москва
центр "фобос"
погода
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Погода в Москва со вторника начнет портиться и к середине недели произойдет обвал полярного холода, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня, несмотря на пасмурное небо, и вовсе показали плюс 18,1, что на три градуса выше нормы. В последующие сутки рост температуры продолжится, и на пик потепление выйдет к понедельнику: с плюс 18 — плюс 20 до плюс 22 — плюс 24, а это значит, что москвичи попадут назад в климатическое прошлое — в период с мая по июль", — рассказал синоптик.Он отметил, что из-за "сыпучего" барического поля будет немало облаков, лишь время от времени чередующихся с солнцем, но до существенных осадков дело вряд ли дойдет.По словам метеоролога, с приближением вторника погода из-за ныряющего циклона начнет кардинально меняться — зарядят осенние дожди, днем будет не выше плюс 16 — плюс 18.Он добавил, что такие показатели на несколько градусов ниже средних параметров метеостатистики. Синоптик подчеркнул, что грядущее потепление на три-четыре дня нельзя назвать бабьим летом."Это будет всего лишь химера", — заключил Тишковец.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал теплый сентябрь на большей части территории России и дефицит осадков на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и Хакасии.
https://ria.ru/20210901/kholod-1748169188.html
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москва, центр "фобос", погода, общество, гидрометцентр, роман вильфанд, евгений тишковец, россия
18:55 09.09.2021 (обновлено: 20:07 09.09.2021)
 
Синоптики предупредили москвичей об "обвале полярного холода"

Центр "Фобос": в Москве произойдет обвал полярного холода к середине следующей недели

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДым из труб ТЭЦ возле международного делового центра "Москва-Сити"
Дым из труб ТЭЦ возле международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Погода в Москва со вторника начнет портиться и к середине недели произойдет обвал полярного холода, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня, несмотря на пасмурное небо, и вовсе показали плюс 18,1, что на три градуса выше нормы. В последующие сутки рост температуры продолжится, и на пик потепление выйдет к понедельнику: с плюс 18 — плюс 20 до плюс 22 — плюс 24, а это значит, что москвичи попадут назад в климатическое прошлое — в период с мая по июль", — рассказал синоптик.
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Он отметил, что из-за "сыпучего" барического поля будет немало облаков, лишь время от времени чередующихся с солнцем, но до существенных осадков дело вряд ли дойдет.
По словам метеоролога, с приближением вторника погода из-за ныряющего циклона начнет кардинально меняться — зарядят осенние дожди, днем будет не выше плюс 16 — плюс 18.
"К середине недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс 5 — плюс 10, днем до плюс 9 — плюс 14", — сказал Тишковец.
Он добавил, что такие показатели на несколько градусов ниже средних параметров метеостатистики. Синоптик подчеркнул, что грядущее потепление на три-четыре дня нельзя назвать бабьим летом.
"Это будет всего лишь химера", — заключил Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал теплый сентябрь на большей части территории России и дефицит осадков на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и Хакасии.
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МоскваЦентр "Фобос"ПогодаОбществоГидрометцентрРоман ВильфандЕвгений ТишковецРоссия
 
 
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