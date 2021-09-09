https://ria.ru/20210909/polyarnyy-1749414417.html

Синоптики предупредили москвичей об "обвале полярного холода"

Синоптики предупредили москвичей об "обвале полярного холода" - РИА Новости, 09.09.2021

Синоптики предупредили москвичей об "обвале полярного холода"

Погода в Москва со вторника начнет портиться и к середине недели произойдет обвал полярного холода, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:55

2021-09-09T18:55

2021-09-09T20:07

москва

центр "фобос"

погода

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

евгений тишковец

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Погода в Москва со вторника начнет портиться и к середине недели произойдет обвал полярного холода, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня, несмотря на пасмурное небо, и вовсе показали плюс 18,1, что на три градуса выше нормы. В последующие сутки рост температуры продолжится, и на пик потепление выйдет к понедельнику: с плюс 18 — плюс 20 до плюс 22 — плюс 24, а это значит, что москвичи попадут назад в климатическое прошлое — в период с мая по июль", — рассказал синоптик.Он отметил, что из-за "сыпучего" барического поля будет немало облаков, лишь время от времени чередующихся с солнцем, но до существенных осадков дело вряд ли дойдет.По словам метеоролога, с приближением вторника погода из-за ныряющего циклона начнет кардинально меняться — зарядят осенние дожди, днем будет не выше плюс 16 — плюс 18.Он добавил, что такие показатели на несколько градусов ниже средних параметров метеостатистики. Синоптик подчеркнул, что грядущее потепление на три-четыре дня нельзя назвать бабьим летом."Это будет всего лишь химера", — заключил Тишковец.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал теплый сентябрь на большей части территории России и дефицит осадков на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и Хакасии.

https://ria.ru/20210901/kholod-1748169188.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/karkade-1748561138.html

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москва, центр "фобос", погода, общество, гидрометцентр, роман вильфанд, евгений тишковец, россия